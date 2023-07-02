Ранее не судим. Омская полиция задержала одного из подозреваемых в краже денег

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Правоохранителям удалось установить личность одного из подозреваемых в хищении денег. 35-летний омич купил алкоголь и сигареты в магазине на проспекте Мира. Правда, рассчитался чужой банковской картой.
Вину задержанный признал. Он понимал, что совершает преступление. Чужое имущество позже выбросил. Ранее житель Советского округа к уголовной ответственности не привлекался.
В деле был замешан еще один мужчина. Он тоже попал в объектив камеры наблюдения. Всего с карты злоумышленники потратили 3 500 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».