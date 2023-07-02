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Ранее не судим. Омская полиция задержала одного из подозреваемых в краже денег

2 июля 2023, 10:34
Фото: 1MI
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Полиция задержала омича, которого подозревают в краже 3,5 рублей

Мужчина признал вину.

Правоохранителям удалось установить личность одного из подозреваемых в хищении денег. 35-летний омич купил алкоголь и сигареты в магазине на проспекте Мира. Правда, рассчитался чужой банковской картой.

Вину задержанный признал. Он понимал, что совершает преступление. Чужое имущество позже выбросил. Ранее житель Советского округа к уголовной ответственности не привлекался.

В деле был замешан еще один мужчина. Он тоже попал в объектив камеры наблюдения. Всего с карты злоумышленники потратили 3 500 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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#Уголовное дело#Полиция#Кража#Задержание#Общество#Происшествия#Новости#Омск
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