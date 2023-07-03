Омская полиция объявила в розыск 32-летнего мужчину, подозреваемого в преступлении

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
В региональном УМВД рассказали Городу55 о поиске мужчины, подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Речь идет о Константине Вертелецком 1991 года рождения.
Как сообщили в пресс-центре полиции, его рост составляет 170-175 см, он среднего телосложения. У омича смуглая кожа, прямые короткие волосы. Сотрудники уголовного розыска также ориентируются на то, что у него темная спортивная одежда.
Жителей Омска просят помочь в поиске мужчины. Если кто-то узнал разыскиваемого, то им следует звонить по телефонам 79-33-02, 89136097519 или 102.
Ранее Город55 писал о случае дистанционного мошенничества. Потерпевшей стала молодая жительница Тарского муниципального района. Она лишилась 17 тыс рублей, когда пыталась купить дрова через интернет. Правоохранительные органы в данное время занимаются розыском злоумышленников.