Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:25

Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

Изображение материала

Омская полиция объявила в розыск 32-летнего мужчину, подозреваемого в преступлении

3 июля 2023, 03:25
Фото: Город55
иллюстрация
Сообщение об этом появилось накануне вечером, 2 июля.

В региональном УМВД рассказали Городу55 о поиске мужчины, подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Речь идет о Константине Вертелецком 1991 года рождения.

Как сообщили в пресс-центре полиции, его рост составляет 170-175 см, он среднего телосложения. У омича смуглая кожа, прямые короткие волосы. Сотрудники уголовного розыска также ориентируются на то, что у него темная спортивная одежда.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Жителей Омска просят помочь в поиске мужчины. Если кто-то узнал разыскиваемого, то им следует звонить по телефонам 79-33-02, 89136097519 или 102.

Ранее Город55 писал о случае дистанционного мошенничества. Потерпевшей стала молодая жительница Тарского муниципального района. Она лишилась 17 тыс рублей, когда пыталась купить дрова через интернет. Правоохранительные органы в данное время занимаются розыском злоумышленников.

Без дров и денег. Мошенники обманули молодую омичку, желавшую тепла в доме
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Происшествия#Общество#УМВД Омской области#Подозреваемый#Преступление#Розыск#Новости#Омск
Подпишитесь
«ПЦР-тест меня сдал». Как омичка поборола ковид, когда про ковид все забыли
Сегодня, 05:50
Награжден орденом Мужества посмертно. На СВО погиб молодой боец из Омской области
Сегодня, 04:59
Три дня удушья и тошноты. В Омске вновь объявили режим НМУ
Сегодня, 03:45
Результат дождей. Грибники открыли сезон «тихой» охоты» в лесах Омской области
Сегодня, 03:02
«Это ад». Как омичи отреагировали на новую транспортную схему
Вчера, 13:24
Михаил Сутягинский вложил дополнительные деньги в строительство кремниевого завода
Сегодня, 05:39