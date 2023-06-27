Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о мятеже в России и переговорах с Пригожиным

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В эти минуты президент Республики Беларусь Александр Лукашенко вручает погоны высшему офицерскому составу и сделал ряд громких заявлений о вооруженном мятеже в России, который устроил основатель и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Город55 собрал для вас главные тезисы из его речи:
Напомним, в ночь с пятницы на субботу, 24 июня, глава ЧВК «Вагенр» Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ нанесло ракетный удар по тыловым лагерям военной компании. Наутро «вагнервцы» появились в центре Ростова-на-Дону, оцепили штаб Южного военного округа, заняли некоторые стратегические объекты и пообещали пойти маршем на Москву, что собственно и было сделано.
К ночи субботы появились сообщения, что при содействии Александра Лукашенко с Пригожином удалось договориться, движение колонн с бойцами ЧВК остановили.
После пресс-секретари президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, сам он уйдет в Белоруссию, а его бойцы в полевые лагеря.