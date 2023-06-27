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Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о мятеже в России и переговорах с Пригожиным

27 июня 2023, 11:00
Фото: 1MI
Александр Лукашенко учатвовал в переговорах с Евгением Пригожиным
Свои заявления глава союзного государства озвучил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

В эти минуты президент Республики Беларусь Александр Лукашенко вручает погоны высшему офицерскому составу и сделал ряд громких заявлений о вооруженном мятеже в России, который устроил основатель и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Город55 собрал для вас главные тезисы из его речи:

  • Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России, не только мне, многие наши граждане восприняли их близко к сердцу, потому что Отечество одно.
  • Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность;
  • У Беларуси есть технические возможности, чтобы противостоять угрозе с запада;
  • Жизнь белорусов без войны является результатом кропотливой ежедневной работы;
  • Зарубежная белорусская оппозиция в ситуации с ЧВК «Вагнер» пыталась показать Западу «результаты» своей деятельности. День пошумели и притихли;
  • У белорусской оппозиции не получилось реализовать сценарий «вооруженного мятежа»;
  • Приоритетной задачей белорусских военных является принятие мер по недопущению эскалации накаленной до предела ситуации;
  • Погранслужба Белоруссии практически ежедневно фиксирует провокации на границах со странами НАТО: от подбрасывания трупов до преднамеренных залетов беспилотников на территорию Беларуси;
  • Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев;
  • Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем;
  • Угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня. Нашу страну, весь наш регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей;
  • Запад любыми способами раскачать ситуацию и под этот шумок насадить свои правила, установить свой порядок. Порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов;
  • Сегодня мы отчетливо видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран;
  • Самое страшное, что если бы пошла смута, то на Западе мгновенно бы этим воспользовались;

Напомним, в ночь с пятницы на субботу, 24 июня, глава ЧВК «Вагенр» Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ нанесло ракетный удар по тыловым лагерям военной компании. Наутро «вагнервцы» появились в центре Ростова-на-Дону, оцепили штаб Южного военного округа, заняли некоторые стратегические объекты и пообещали пойти маршем на Москву, что собственно и было сделано.

Кто такой основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин, организовавший вооруженный мятеж
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К ночи субботы появились сообщения, что при содействии Александра Лукашенко с Пригожином удалось договориться, движение колонн с бойцами ЧВК остановили.

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин разворачивает колонны и уходит обратно в полевые лагеря
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После пресс-секретари президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, сам он уйдет в Белоруссию, а его бойцы в полевые лагеря.

ЧВК «Вагнер» уходит в полевые лагеря, а Евгений Пригожин — в Белоруссию
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