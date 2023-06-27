Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о мятеже в России и переговорах с Пригожиным

В эти минуты президент Республики Беларусь Александр Лукашенко вручает погоны высшему офицерскому составу и сделал ряд громких заявлений о вооруженном мятеже в России, который устроил основатель и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Город55 собрал для вас главные тезисы из его речи: