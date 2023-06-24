Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался сдаваться

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не согласился со словами президента России Владимира Путина, что он совершает предательство родины. Об этом сообщили в его пресс-службе.
«Мы патриоты своей Родины. Воевали и воюем, все бойцы ЧВК „Вагнер“. И никто не собирается по требованию президента ФСБ и еще кого-нибудь прийти с повинной, потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции обмане и бюрократии», — пояснил Евгений Пригожин.
Напомним, что ночью Пригожин опубликовал видео якобы с ракетным ударом по тыловым лагерям «Вагнера» со стороны Минобороны РФ. В военном ведомстве категорически опровергли эту информацию. Сегодня же на главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина завели уголовное дело за организацию вооруженного мятежа.