Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался сдаваться

Напомним, что ночью Пригожин опубликовал видео якобы с ракетным ударом по тыловым лагерям «Вагнера» со стороны Минобороны РФ. В военном ведомстве категорически опровергли эту информацию. Сегодня же на главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина завели уголовное дело за организацию вооруженного мятежа.