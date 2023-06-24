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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался сдаваться

24 июня 2023, 10:08
Фото: Пресс-служба Евгения Пригожина
Евгений Пригожин
Пригожин не признает свои действия предательством Родины.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не согласился со словами президента России Владимира Путина, что он совершает предательство родины. Об этом сообщили в его пресс-службе.

«Мы патриоты своей Родины. Воевали и воюем, все бойцы ЧВК „Вагнер“. И никто не собирается по требованию президента ФСБ и еще кого-нибудь прийти с повинной, потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции обмане и бюрократии», — пояснил Евгений Пригожин.

Напомним, что ночью Пригожин опубликовал видео якобы с ракетным ударом по тыловым лагерям «Вагнера» со стороны Минобороны РФ. В военном ведомстве категорически опровергли эту информацию. Сегодня же на главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина завели уголовное дело за организацию вооруженного мятежа.

Кто такой основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин, организовавший вооруженный мятеж
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