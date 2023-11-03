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ЧВК "Вагнер"

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Август 2023
Следственный комитет РФ подтвердил смерть основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина
27 августа 2023, 12:35
Смерть главы ЧВК Пригожина попала в список самых громких политических убийств
Гибель известного по всему миру руководителя ЧВК «Вагнер» в результате авиакатастрофы в Тверской области вызвала огромное количество теорий заговора.
25 августа 2023, 11:13
В Тверской области разбился бизнес-джет Евгения Пригожина. Что известно о трагедии
24 августа 2023, 04:28
Пассажиром разбившегося самолета в Тверской области значился Евгений Пригожин
В МЧС представили данные о количестве погибших.
24 августа 2023, 02:39
Евгений Пригожин погиб при крушении самолета под Тверью — Росавиация
Вместе с ним на борту бизнес-джета, по неофициальным данным, находился и его правая рука Дмитрий Уткин.
23 августа 2023, 22:22
Омич из ЧВК «Вагнер» потерял 790 тысяч в сауне с проститутками
1 августа 2023, 11:03
Июнь 2023
Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о мятеже в России и переговорах с Пригожиным
27 июня 2023, 11:00
Ситуация с ЧВК «Вагнер», разрушительные последствия урагана, День молодежи в Омске
25 июня 2023, 11:10
Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин разворачивает колонны и уходит обратно в полевые лагеря
24 июня 2023, 18:13
«Ситуация сложная». Мэр Москвы Собянин объявил понедельник нерабочим днем
24 июня 2023, 15:33
Врио губернатора Виталий Хоценко обратился к омским бойцам из ЧВК «Вагнер»
Временный глава региона сделал дополнительное заявление по поводу событий, разворачивающихся в стране.
24 июня 2023, 15:01
Ситуация с ЧВК «Вагнер», взлет доллара и евро, новая подсветка моста. Омск сегодня
24 июня 2023, 14:07
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался сдаваться
24 июня 2023, 10:08
Кто такой основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин, организовавший вооруженный мятеж
24 июня 2023, 09:07
В Москве из-за мятежа Пригожина отменили все выпускные в школах. Что будет в Омске?
24 июня 2023, 07:53
Президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с вооруженным мятежом
24 июня 2023, 07:31
В Воронежской области ввели режим контртеррористической операции
24 июня 2023, 06:24
На главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина завели уголовное дело о мятеже
24 июня 2023, 05:03
Март 2023
В Омской области пройдет прощание с погибшим участником СВО
Дмитрий Василенко погиб в зоне спецоперации, будучи наемником ЧВК «Вагнер».
17 марта 2023, 08:41
В Омске открылся центр по набору в ЧВК «Вагнер»
11 марта 2023, 05:47

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