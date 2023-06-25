Ситуация с ЧВК «Вагнер», разрушительные последствия урагана, День молодежи в Омске

Роспотребнадзор под конец недели сообщил: число заболевших корью в регионе увеличилось до 17 человек, 10 из них — дети. Статистика настораживает. Сейчас в Омской области проходит подчищающая иммунизация. Впрочем, не только эта болезнь заставляет понервничать. Омичей предупреждают о высоком риске заражения туляремией. Пока случаев не было, но обстановка остается напряженной. Список районов, где риски высоки, а также полный список симптомов опасной болезни - здесь.