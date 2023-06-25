Ситуация с ЧВК «Вагнер», разрушительные последствия урагана, День молодежи в Омске

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Самым громким событием недели стал вооруженный мятеж, организованный ЧВК «Вагнер» 24 июня. Город55 следил за развитием событий. Представляем хронологию тревожных суток. Отметим, время указываем местное.
В 11 утра стало известно о возбуждении уголовного дела на главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Статья — «Организация вооруженного мятежа». Повод — конфликт частной компании с Минобороны РФ. Мы оперативно подготовили информацию о том, кто такой Евгений Пригожин. Читайте:
К полудню в Москве и Подмосковье ввели режим контртеррористической операции. Это означало запрет массовых мероприятий. Аналогичный режим в то же время ввели в Воронежской области. Мы объясняли, как это повлияет на омичей:
Сразу после в бойцам ЧВК «Вагнер» обратилось Минобороны: «Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже». В Ростове-на-Дону, куда зашла колонна ЧВК, объявили план «Крепость».
В 13:30 к россиян обратился президент Владимир Путин. Мы подробно цитируем его выступление здесь.
К 14:00 стало понятно, что в Москве из-за мятежа отменили выпускные в школах. Все мероприятия перенесли на неделю. Город55 выяснил, что готовят в Омске:
В 14:30 врио губернатора Омской области Виталий Хоценко объявил: празднование Дня молодежи и общегородского выпускного состоится.
После обеда к бойцам ЧВК «Вагнер» начали обращаться лидеры мнений, ситуацию комментировали эксперты из разных областей. Например, экс-директор омского «12 канала» Александр Малькевич, который сейчас находится в Херсонской области, назвал происходящее предательством. Вечером, около 21:00, к омским бойцам из частной военной компании с призывом одуматься обратился Виталий Хоценко.
К 16:00 появились комментарии от глава ЧВК «Вагнер». Евгений Пригожин заявил, что не намерен сдаваться. Он не соглашался с обвинениями в предательстве.
Уже к 17:00 омичи обратили внимание, что банки резко подняли курсы доллара до 105 рублей и евро до 115 рублей.
К ночи, в 23:20, Виталий Хоценко рассказал о заседании оперативного штаба с правоохранителями и силовыми ведомствами: «Сверили часы». В Омской области ситуация под контролем, подчеркнул врио губернатора.
В полночь завершились переговоры между главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Итог: бойцы развернули колонны и отправились из Ростова-на-Дону в полевые лагеря. Сам Пригожин покинет Россию и последует в Белоруссию. Подробнее о ночных событиях мы рассказываем ниже:
Одним из пунктов переговоров стало прекращение уголовного дела в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Также в рамках договоренностей часть желающих бойцов ЧВК подпишет контракты с Минобороны. Речь о тех, кто не принимал участие в действиях. Остальных же не будут преследовать «с учетом их заслуг на фронте».
Неделя была богата на скандальные судебные разбирательства и жуткие преступления. Представляем криминальный дайджест:
За неделю в Омской области случилось сразу четыре серьезных происшествия с детьми. Рассказываем по порядку.
Неделя началась с урагана. МЧС рассылало штормовые предупреждения, омичей просили соблюдать меры безопасности. В соцсетях горожане сообщали об инцидентах с падающими деревьями. Проблема, как выяснилось, актуальная. Жители региона стали бояться жуткого ветра, били тревогу из-за старой растительности близ жилых домов. И опасения подтвердились. В Амуре дерево и столб рухнули на иномарку. Обошлось без пострадавших.
Опасное происшествие — в жилой многоэтажке на Транссибирской. Там выпала кирпичная кладка на уровне седьмого этажа. Никто не пострадал, но помощь спецслужб понадобилась. Проверку начала прокуратура. Ситуацию на контроль взял министр строительства региона Александр Рашко.
Еще во время урагана обрушилось деревянное здание склада в 17-м Военном городке. К счастью, и здесь никто не пострадал. Местных жителей днем испугал сильный грохот. Из-за ветра часть постройки оказалась на дороге. Ситуацию на контроль взял врио губернатора Виталий Хоценко.
В результате из-за непогоды 20 июня 104 населенных пункта в регионе остались без электричества.
Другие негативные последствия урагана: взлетели цены на такси по городу; перестали работать уличные аттракционы в парках; непогоду прогнозировали на следующие дни. Сейчас в регионе все еще нет летней жары, но и ураганы отступили. Публикуем свежий актуальный прогноз.
24 июня на Левом берегу загорелся балкон на четвертом этаже жилого дома по улице Дианова. В одной части здания располагалось общежитие, в другой — квартиры собственников. Из-за пожара эвакуировались около 100 человек. Пострадавших нет.
20 июня днем вспыхнули сразу два частных дома, бани, сараи и навесы в Тевризском районе. Дотла сгорело почти все. Площадь возгорания — 275 квадратных метров. Пожарные трудились несколько часов.
18 июня огонь охватил крыши трех домов по улице 25-я Линия. На место первыми оказались сотрудники Росгвардии. Они спасли из горящего здания двух маленьких детей. Остальные жители эвакуировались сами. Пламя полностью уничтожило четыре дома.
Днем ранее официально на выборы заявились представитель «Коммунистов России» Владимир Казанин и Максим Макаленко от ЛДПР.
Роспотребнадзор под конец недели сообщил: число заболевших корью в регионе увеличилось до 17 человек, 10 из них — дети. Статистика настораживает. Сейчас в Омской области проходит подчищающая иммунизация. Впрочем, не только эта болезнь заставляет понервничать. Омичей предупреждают о высоком риске заражения туляремией. Пока случаев не было, но обстановка остается напряженной. Список районов, где риски высоки, а также полный список симптомов опасной болезни - здесь.
Животных тоже поражают инфекции. И с приходом теплой погоды все чаще. Например, в Марьяновском районе объявили карантин по… брадзоту. Мы тоже не поняли, что это, но разобрались. Теперь готовы рассказать вам:
А 22 июня в Большереченском районе обнаружили сразу пять очагов лейкоза коров. На опасных территориях будут действовать ограничения.
Омичи все чаще жалуются на гусениц, которые объедают леса, парки и скверы. Угроза растительности — непарный шелкопряд. В Главном управлении лесного хозяйства в начале недели рассказали, почему деревья не обрабатывают от этого вида вредителей. Мы же подготовили полезный материал — все о шелкопряде:
Травить нельзя ловить. Нужные знаки препинания поставил Россельхознадзор. В ведомстве сообщили, что в начале июля планируют установить в лесах более 500 феромонных ловушек для разного вида шелкопряда и усачей. Эти меры, полагается, будут эффективнее обработки химикатами.
Новости со школьной скамьи. Начнем со скандалов. В понедельник педагог школы №3 жестко раскритиковала внешний вид ученицы. Монолог становился все ярче и вот мы уже слышим: «Твое мнение — пыль. Ты никто, ничто и звать тебя никак». И выражений в таком духе было много. Мы подробно описываем всю ситуацию. Выяснилось, жертва нападок — сирота из интерната. А автор гневного текста — учитель математики.
На следующий день коллектив школы №99 пожаловался на продолжительную задержку зарплаты. Как считают сами педагоги, проблема в бухгалтере. В заведение спустя сутки приехал министр образования Иван Кротт. В этот же день в мэрии пообещали разобраться с проблемой.
Напомним, 14 омских школ в этом году ждет капитальный ремонт. 21 июня была сформирована специальная рабочая группа по решению всех возникающих вопросов двухлетнего обновления. Параллельно Городу55 стало известно об одобрении проектов капремонта трех школ в Советском округе.
К хорошим новостям. 20 июня опубликовали результаты ЕГЭ по профильной математике, физике и истории. Список стобалльников теперь состоит из 44 омских выпускников. В этом году всем предстоит поступления. Для тех, кто пойдет в вузы, мы подготовили удобный гайд:
Будущих абитуриентов сначала, конечно, ждал выпускной. В этом году праздник объединили с Днем молодежи (о нем чуть позже). Мы рассказывали, в какую копеечку обойдется выпускной-2023. В особенной обстановке церемония прошла в Омском кадетском корпусе.
24 июня в Омске прошел День молодежи. Готовиться к празднику начали заранее. Центральные улицы перекрыли еще с 22 числа. Изменились схемы маршрутов общественного транспорта. После масштабного праздника омичей обещали развезти по домам. А мы анонсировали, чем можно заняться в насыщенную субботу. На главное событий — вечерний концерт на Соборной площади — сходили сами. Подробный и красочный репортаж: