Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
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Updated Сегодня, 09:09
Вооруженный мятеж и предательство — так президент РФ Владимир Путин охарактеризовал ситуацию, которую прямо сейчас разыгрывает в Ростове-на-Дону и в других регионах основатель и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Город55 изучил биографию этого персонажа. Рассказываем.
Евгений Пригожин родился 1 июня 1961 года в Ленинграде. Его воспитывали мама и отчим. В возрасте всего 20 лет, в 1981 году, основатель ЧВГ «Вагнер» оказался на скамье подсудимых и был осужден за грабеж, разбой и мошенничество. Ждановский районный суд города Ленинграда приговорил его к 13 годам лишения свободы. Однако во время «горбачевской амнистии» 1988 года, срок уменьшили до 10 лет, и в 1990 году Пригожин вышел на свободу.
После освобождения Евгений Пригожин вернулся в Ленинград и поступил Ленинградский химико-фармацевтический институт. Затем подался в бизнес. Начинал с ларьков у питерского метро, а уже в 1992 году Пригожин открыл в Санкт-Петербурге сеть супермаркетов «Контраст 24».
В 1995 году основатель ЧВК «Вагнер» подался в рестораторы и открыл элитное заведение «Старая таможня», а в 2002 году — сеть быстрого питания «Блин! Дональтс».
В 2013 году появилась информация, что Евгений Пригожин стоит у руля «агентства интернет-исследований», которую за глаза называли «фабрикой троллей». В частности, в активах олигарха числится федеральный медиа-ресурс РИА «ФАН».
Уже с 2016 года стала появляться информация, что Пригожин основал частную военную компанию «Вагнер». Лишь в 2022 году с началом СВО эти сведения подтвердились.
Напомним, сегодня ночью Евгений Пригожин стал фигурантом уголовного дела по статье «Вооруженный мятеж» за попытку свергнуть действую власть в стране.
События минувшей ночи на юге России можно коротко описать двумя словами: военный мятеж. В Ростове-на-Дону все основные военные объекты к утру 24 июня взяты под контроль военнослужащими частной военной компании. Позднее стало известно, что в Воронеже в это время происходили аналогичные события.
Федеральные власти отправили в Ростов-на-Дону для переговоров с Пригожиным своих эмиссаров, в частности, замминистра обороны РФ генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова, популярного в армейской среде благодаря «рейду на „Слатину“ в Югославии в 1999 году.
События вчерашнего дня, предшествовавшие захвату двух региональных столиц, развивались стремительно. Накануне вечером было опубликовано заявление Евгения Пригожина о том, что под руководством главы Минобороны РФ Сергея Шойгу военнослужащими ВС РФ нанесен авиационный удар по бойцам ЧВК «Вагнер». Пригожин якобы отдал приказ своим подразделениям «навести порядок».
Сторона Пригожина утверждает, что якобы Шойгу мог находиться в этот момент в Ростове-на-Дону, где расположен главный штаб СВО. Попыткой нейтрализации военного министра и объясняется ввод военных ЧВК «Вагнер» в донскую столицу.
К утру 24 июня ситуация вокруг «мятежа Пригожина» оставалась неопределенной. Есть мнение, что у Пригожина много единомышленников в войсках, и как они себя поведут в нынешней ситуации — непонятно.
Примечательно, что Кремль до утра 24 июня не расставлял четких акцентов в этой истории. Судя по всему, чиновники пытались договориться с Пригожиным. Все ждали заявления президента РФ Владимира Путина. И оно было сделано около 10 часов утра. Президент РФ четко охарактеризовал происходящее на юге России: «вооруженный мятеж». Тот, кто его организовал, за это ответит, утверждает Путин. При этом, судя по заявлению президента, каких-то немедленных действий от Москвы ожидать не стоит — сторонникам Пригожина дают время одуматься и сдаться.