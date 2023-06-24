Евгений Пригожин родился 1 июня 1961 года в Ленинграде. Его воспитывали мама и отчим. В возрасте всего 20 лет, в 1981 году, основатель ЧВГ «Вагнер» оказался на скамье подсудимых и был осужден за грабеж, разбой и мошенничество. Ждановский районный суд города Ленинграда приговорил его к 13 годам лишения свободы. Однако во время «горбачевской амнистии» 1988 года, срок уменьшили до 10 лет, и в 1990 году Пригожин вышел на свободу.