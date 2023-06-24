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Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин разворачивает колонны и уходит обратно в полевые лагеря

24 июня 2023, 18:13
Фото: Фото: Пресс-служба Евгения Пригожина
С Пригожиным на протяжении всего дня вел переговоры президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко рассказали об итогах переговоров с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Длились они весь день, но в итоге удалось прийти к договоренностям.

«Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

В пресс-службе Евгения Пригожина подтвердили, что приняли сделанное ЧВК «Вагнер» предложение. Поэтому бойцы разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.

Напомним, что о вооруженном мятеже стало известно в ночь с пятницы на субботу. Пригожин обвинял Минобороны в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер», однако в ведомстве эту информацию опровергли. Днем 24 июня к россиянам обращался Владимир Путин, призывая отбросить все распри и прийти к единству на фоне спецоперации.

Попытки вооруженных мятежей уже происходили ранее в истории России. Так, ответом на центробежные силы в СССР стал августовский путч 1991 года, закончившийся победой сторонников демократии, двумя годами позже в результате событий 3–4 октября 1993 года противостояние Верховного совета и президента завершилось победой последнего, поддержанного армией.

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