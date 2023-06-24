Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин разворачивает колонны и уходит обратно в полевые лагеря

Напомним, что о вооруженном мятеже стало известно в ночь с пятницы на субботу. Пригожин обвинял Минобороны в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер», однако в ведомстве эту информацию опровергли. Днем 24 июня к россиянам обращался Владимир Путин, призывая отбросить все распри и прийти к единству на фоне спецоперации.