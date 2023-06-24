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В Москве из-за мятежа Пригожина отменили все выпускные в школах. Что будет в Омске?

24 июня 2023, 07:53
Фото: 1MI
В столице все выпускные перенесли на неделю
Власти Москвы заявили, что все выпускные вечера переносятся минимум на неделю.

В Департаменте образования и науки города Москвы заявили о переносе всех выпускных вечеров, которые были запланированы на сегодня.

«Проведения выпускных вечеров в школах Москвы и общегородского выпускного в парке Горького переносится на неделю», — заявили в ведомстве.

Между тем, сегодня в Омске на Соборной площади должен состояться общегородской выпускной и празднование Дня молодежи. Об его отмене власти Омской области пока ничего не сообщали. Мероприятие должно начаться в 16 часов по омскому времени.

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Напомним, все отмены и введение режима антитеррористической операции в Москве, Московской области и других регионах стали следствием мятежа, который вместе со своими бойцами устроил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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