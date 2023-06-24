В Москве из-за мятежа Пригожина отменили все выпускные в школах. Что будет в Омске?

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В Департаменте образования и науки города Москвы заявили о переносе всех выпускных вечеров, которые были запланированы на сегодня.
«Проведения выпускных вечеров в школах Москвы и общегородского выпускного в парке Горького переносится на неделю», — заявили в ведомстве.
Между тем, сегодня в Омске на Соборной площади должен состояться общегородской выпускной и празднование Дня молодежи. Об его отмене власти Омской области пока ничего не сообщали. Мероприятие должно начаться в 16 часов по омскому времени.
Напомним, все отмены и введение режима антитеррористической операции в Москве, Московской области и других регионах стали следствием мятежа, который вместе со своими бойцами устроил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.