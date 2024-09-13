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Белоруссия

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2024
Омичи исполнили сербскую народную песню «Тамо далеко» на фестивале Kustendorf CLASSIC
13 сентября, 07:15
Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
9 мая, 09:53
На омской G-Drive Арене сыграют сборные России и Белоруссии по хоккею
Матч пройдет 6 мая в рамках соревнования Лига Ставок Большой тур Сборной.
4 апреля, 04:59
Шарипзянов, Чистяков, Гуляев. Три хоккеиста «Авангарда» вошли в состав сборной России
Также в список попал экс-нападающий «ястребов» Арсению Грицюк.
4 апреля, 04:47
Праздник 23 февраля: история и традиции Дня защитника Отечества
20 февраля, 08:01
2023
Омские болельщики — это пушка! Первые впечатления новичка «Авангарда» Мартынова
Поговорили с белорусским нападающим «ястребов» об Омске и команде, об эмоциях и «перестройке», об увлечениях и планах.
17 августа 2023, 05:27
Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о мятеже в России и переговорах с Пригожиным
27 июня 2023, 11:00
Ситуация с ЧВК «Вагнер», разрушительные последствия урагана, День молодежи в Омске
25 июня 2023, 11:10
Омск и белорусский Гомель стали городами-побратимами
Сейчас у Омска уже 30 городов-побратимов.
27 апреля 2023, 06:35
2022
МИД Белоруссии: США и ЕС соревнуются в деле введения санкций против Минска и Москвы
6 мая 2022, 15:04

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