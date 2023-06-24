ЧВК «Вагнер» уходит в полевые лагеря, а Евгений Пригожин — в Белоруссию

Напомним, прошлой ночью Пригожин опубликовал видео якобы с ракетным ударом по тыловым лагерям «Вагнера» со стороны Минобороны РФ. Буквально через полчаса в военном ведомстве опровергли эти сообщения. Однако к тому моменту в стране начался вооруженный мятеж. Утром к жителям страны обратился Владимир Путин, который назвал произошедшее предательством. К вечеру стало известно, что при содействии президента Республики Беларусь александра Лукашенко с Евгением Пригожином удалось договориться сложить оружие и остановить марш на Москву.