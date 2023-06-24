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ЧВК «Вагнер» уходит в полевые лагеря, а Евгений Пригожин — в Белоруссию

24 июня 2023, 20:15
Фото: 1MI
Бойцы Вагнера уйдут в полевые лагеря
Уголовное дело в отношении главы частной военной компании будет прекращено.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о некоторых договоренностях с основателем и главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

«Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, сам он уйдет в Белоруссию, — заявил Дмитрий Песков.

При этом сами бойцы «Вагнера» уходят в полевые лагеря и к этой минуте уже покидают территорию у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

«Часть бойцов военной компании, которые отказались участвовать в мятеже, подпишут контракты с Минобороны. Никто не будет преследовать их по закону, — пообещал Песков.

Напомним, прошлой ночью Пригожин опубликовал видео якобы с ракетным ударом по тыловым лагерям «Вагнера» со стороны Минобороны РФ. Буквально через полчаса в военном ведомстве опровергли эти сообщения. Однако к тому моменту в стране начался вооруженный мятеж. Утром к жителям страны обратился Владимир Путин, который назвал произошедшее предательством. К вечеру стало известно, что при содействии президента Республики Беларусь александра Лукашенко с Евгением Пригожином удалось договориться сложить оружие и остановить марш на Москву.

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин разворачивает колонны и уходит обратно в полевые лагеря
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