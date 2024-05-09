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Александр Лукашенко

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Май
Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
9 мая, 09:53
Июнь 2023
Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о мятеже в России и переговорах с Пригожиным
27 июня 2023, 11:00
Ситуация с ЧВК «Вагнер», разрушительные последствия урагана, День молодежи в Омске
25 июня 2023, 11:10
Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин разворачивает колонны и уходит обратно в полевые лагеря
24 июня 2023, 18:13

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