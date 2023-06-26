В районах Омской области оборудуют 24 пешеходных перехода за 80,5 млн рублей

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В Омской области из регионального бюджета выделили 80,5 млн рублей на обустройство 24 пешеходных переходов возле районных школ. Подробности рассказал врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Поставим светофоры и знаки, нанесем дорожную разметку и пешеходные ограничения в 70 сельских поселениях. Сделаем все необходимое, чтобы дети могли безопасно добираться до своих школ», — сообщил Хоценко.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске планируют запустить «умную» транспортную систему, которая будет следить за трафиком и и управлять длительностью зеленого сигнала светофора. Нововведение позволит снизить уровень пробок.