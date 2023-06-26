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В районах Омской области оборудуют 24 пешеходных перехода за 80,5 млн рублей

26 июня 2023, 08:38
Фото: 1MI
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Новые знаки и дорожная разметка появятся в 70 сельских поселениях.

В Омской области из регионального бюджета выделили 80,5 млн рублей на обустройство 24 пешеходных переходов возле районных школ. Подробности рассказал врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Поставим светофоры и знаки, нанесем дорожную разметку и пешеходные ограничения в 70 сельских поселениях. Сделаем все необходимое, чтобы дети могли безопасно добираться до своих школ», — сообщил Хоценко.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске планируют запустить «умную» транспортную систему, которая будет следить за трафиком и и управлять длительностью зеленого сигнала светофора. Нововведение позволит снизить уровень пробок.

Успокоит трафик и снизит пробки. В Омске запустят «умную» транспортную систему
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#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Дороги#Переход#Пешеходный переход#Город#Омск#Омская область
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