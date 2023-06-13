Успокоит трафик и снизит пробки. В Омске запустят «умную» транспортную систему

В середине мая в Омске подвели итоги аукциона по поиску подрядчика для разработки проекта интеллектуальной транспортной системы. Внедрением займется ПАО «Ростелеком» из Санкт-Петербурга. Компания согласилась выполнить работу за 185,096 млн рублей — это почти в два раза меньше, чем готово было заплатить «Управление дорожного хозяйства Омской области».