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Успокоит трафик и снизит пробки. В Омске запустят «умную» транспортную систему

13 июня 2023, 06:16
Фото: Город55
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В Омске запустят «умную» транспортную систему, чтобы уменьшить пробки

До середины сентября на 7 участках установят светофоры, которые будут следить за дорожным движением и управлять длительностью зеленого сигнала.

В Омске планируют запустить «умную» транспортную систему, которая будет следить за трафиком и и управлять длительностью зеленого сигнала светофора. Нововведение позволит снизить уровень пробок. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, трехлетний контракт для внедрения системы уже заключен.

«Считаю, что проблему загруженности дорог нельзя решить одним лишь дорожным строительством и ремонтом. Поэтому начинаем оцифровывать транспортную систему. Омску это необходимо», — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

До середины сентября «умные» система появятся на 7 участках. Светофоры обновят на дороге Троицкое — Чукреевка, на пересечении улицы Лукашевича с Дианова и Ватутина, с проспектом Комарова и с улицей Степанца, а также на остановках «Ул. Лукашевича», «Заречная», «Проспект Комарова».

В середине мая в Омске подвели итоги аукциона по поиску подрядчика для разработки проекта интеллектуальной транспортной системы. Внедрением займется ПАО «Ростелеком» из Санкт-Петербурга. Компания согласилась выполнить работу за 185,096 млн рублей — это почти в два раза меньше, чем готово было заплатить «Управление дорожного хозяйства Омской области».

Забудем о пробках. В Омске нашли разработчика «умной» транспортной системы
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#Евгений Игишев#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Транспорт#Дороги#Пробки#Светофор#Город#Омск#Омская область
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