Омлет для мажоров. В Омске вдруг стало меньше яиц

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Омскстат представил данные о производстве продукции животноводства в январе–апреле 2023 года. Эксперты отмечают рост показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
За указанный период выпущено 59,5 тысяч тонн мяса (+1,4%) и 175,5 тысяч тонн молока (+3,6%). Рост обусловлен увеличением скота и птицы на убой, забоя свиней, а также продуктивностью коров молочного стада.
А вот в сфере производства яиц наблюдается сокращение — на 2,6 млн штук. Это связано со снижением яйценоскости кур-несушек, поясняют аналитики.