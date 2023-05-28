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Омлет для мажоров. В Омске вдруг стало меньше яиц

28 мая 2023, 07:14
Фото: 1MI
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В Омске стали производство яиц сократилось на 2,6 млн штук

Статистики представили актуальные данные.

Омскстат представил данные о производстве продукции животноводства в январе–апреле 2023 года. Эксперты отмечают рост показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

За указанный период выпущено 59,5 тысяч тонн мяса (+1,4%) и 175,5 тысяч тонн молока (+3,6%). Рост обусловлен увеличением скота и птицы на убой, забоя свиней, а также продуктивностью коров молочного стада.

А вот в сфере производства яиц наблюдается сокращение — на 2,6 млн штук. Это связано со снижением яйценоскости кур-несушек, поясняют аналитики.

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#Производство#Сельское хозяйство#Омскстат#Статистика#Яйца#Мясо#Молоко#Экономика#Новости#Омская область
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