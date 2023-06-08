Топ арбитража. Электромагнат Реддих, депутат Лунев и арабские долги на миллиард

Казалось бы, при чем тут Омск, если одна компания все время своего существования была прописана в Москве, а вторая и вовсе иностранная? Но ответ на этот вопрос найдется, если проанализировать взаимоотношения этих юридических лиц. Дело в том, что в конце апреля 2023 года Арбитражный суд города Москвы уже рассматривал иск от «Навиты» к арабской «Эйтекс». В том заявлении речь шла о взыскании задолженности по договору займа на 5 млн долларов США, процентов за пользование суммой основного долга почти на 8.8 млн долларов и неустойки еще примерно на 1.5 млн долларов США. В общей сложности получалось порядка 15.3 млн долларов. Если перевести эту сумму в рубли по действующему курсу, то получатся примерно те самые 1.24 млрд рублей.