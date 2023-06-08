Топ арбитража. Электромагнат Реддих, депутат Лунев и арабские долги на миллиард

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Updated Сегодня, 02:01
1-е место. Москвичи, арабы и долги на миллиард
Более 1.24 млрд рублей через омский арбитраж пытается взыскать московское ООО «Навита» с компании ATEX International FZC («Эйтэкс»), которая зарегистрирована в Свободной экономической зоне «Рас Аль Хайма» в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующий иск поступил в суд 19 мая текущего года, однако уже 26 мая был оставлен без движения из-за недостающих документов. Согласно карточке дела, лишь к 6 июня ответчик донес все необходимые бумаги, и иск был принят к производству.
Казалось бы, при чем тут Омск, если одна компания все время своего существования была прописана в Москве, а вторая и вовсе иностранная? Но ответ на этот вопрос найдется, если проанализировать взаимоотношения этих юридических лиц. Дело в том, что в конце апреля 2023 года Арбитражный суд города Москвы уже рассматривал иск от «Навиты» к арабской «Эйтекс». В том заявлении речь шла о взыскании задолженности по договору займа на 5 млн долларов США, процентов за пользование суммой основного долга почти на 8.8 млн долларов и неустойки еще примерно на 1.5 млн долларов США. В общей сложности получалось порядка 15.3 млн долларов. Если перевести эту сумму в рубли по действующему курсу, то получатся примерно те самые 1.24 млрд рублей.
Как указано в карточке дела, которое рассматривалось в московском арбитраже, суд вернул исковое заявление истцу с намеком, что его можно будет обжаловать в апелляционной инстанции. Но, по всей видимости, истцы решили искать правды в арбитражном суде другого субъекта, но что по закону имеют полное право.
Куда интереснее в этом деле выглядит тот самый долг по договору займа на более чем 1.2 млрд рублей, а точнее его происхождение. Компания «Навита», согласно ЕГРЮЛ, занимается строительством жилых и нежилых зданий, а также имеет разрешение еще на 39 видов деятельности. Общество было основано в 2014 году, и на данный момент его учредителем и генеральным директором значится некто Юлия Сухилина.
С момента основания и вплоть до 2019 года эта фирма имела нулевую выручку и прибыль, однако затем первый показатель скаканул сразу до 7.2 млн рублей, потом вновь упал до нуля, а после и вовсе исчез. Возникает вопрос: откуда взялись средства на заем в 1.2 млрд рублей? А не попахивает ли тут фирмой-однодневкой для отмывания неких преступных доходов?
И еще один нюанс: арабская ATEX International FZC является владельцем океанариума в городе Сочи. Сам по себе этот факт ни о чем не говорит, но намекает.
2-е место. Региональный минфин и убытки «Тепловой компании»
Свыше 156 млн неких убытков насчитали в Муниципальном предприятии города Омска «Тепловая компания». Во всяком случае, именно эту сумму главный поставщик тепла для омичей через арбитраж пытается взыскать с министерства финансов Омской области. К моменту написания этой статьи заявление было принято к рассмотрению, а в качестве третьих лиц к делу привлекли Региональную энергетическую комиссию и Департамент городского хозяйства Администрации города Омска.
Что это за убытки и откуда они взялись, в материалах суда пока нет ни слова, но можно предположить, что связаны они с необоснованными тарифами или межтарифной разницей, отсюда и участие в деле омской РЭК. Хотя речь может идти и о неких обязательствах по договорам энергоснабжения.
Добавим, что и сама «Тепловая компания» в последние годы весьма часто становилась участником судебных процессов, правда в роли ответчика по долгам либо по банкротным делам. Подробнее об этом читайте ниже в нашем материале, да и третье место этого рейтинга — как раз об очередной такой тяжбе.
3-е и 4-е место. Сезон ушел — долги остались
Очередные долги за газ с омских котельных взыскивает через Арбитражный суд Омской области ООО «Газпром межрегионгаз Омск». На этот раз речь идет о сумме свыше 147 млн рублей, а в должниках традиционные «персонажи» — МП города Омска «Тепловая компания» (как мы и обещали выше) и ООО «Теплогенерирующий комплекс» («ТГком»), которое тесно связано с депутатом Омского горсовета Аркадием Луневым.
Согласно карточкам дела, с «Тепловой компании» истец требует долги на более чем 94.5 млн рублей, с «ТГкома» — еще почти 52 млн рублей. На данный момент оба иска приняты к производству и по ним назначены заседания.
Отметим, что в середине марта бессменный руководитель «ТГкома» Аркадий Лунев сложил свои полномочия, а у руля компании встал Евгений Реддих, он же числится и единственным учредителем. Добавим, что Реддих является единственным собственником ОАО «Электромеханических комплекс».
5-е место. Нефть, газ и монтаж
Почти 36.5 млн рублей пыталось взыскать через омский арбитраж ПАО «Газпром автоматизация» с ООО «ГСИ Волгоградская фирма „Нефтегазстроймонтаж“, которое базируется в Астраханской области. Исковое заявление поступило в суд 2 мая, но 26 мая текущего года было отклонено по причине отсутствия неких документов, в частности о досудебном урегулировании спора.
Откуда в иске появилась сумма свыше 36 млн рублей, в документах суда не сказано, однако если проанализировать деятельность компаний, то можно сделать кое-какие предположения. Итак, «Нефтегазстроймонтаж» с астраханской пропиской — это крупная компания, которая работает в нефтегазовой отрасли и строительстве и специализируется на работах по сборке и монтажу сборных конструкций. Согласно открытым данным, средняя численность работников компании — порядка 2050 человек, ее учредителем значится АО «Глобалстрой-Инжиниринг», а руководит Алексей Белый.
За 2022 год выручка компании превысила 8.3 млрд рублей, а чистая прибыль составила 10.8 млн рублей. У общества также имеются активы на 12 млрд рублей.
Что касается «Газпром автоматизации», то эта компания работает на поприще производства приборов и аппаратуры для автоматического регулирования и управления. Руководит обществом, выручка которого по итогам 2022 года составила 28.2 млрд рублей, а чистая прибыль — 2.6 млрд рублей, Николай Бобриков.
По всей видимости, омичи поставили астраханским «коллегам» некое оборудование, или оказали какие-то услуги, за которые, возможно, не получили оплату.