Омич отсудил у «Вымпелкома» более 300 тысяч рублей за «сумасшедший» айфон

После таких доводов и доказательств, что покупатель трижды обращался в магазин, но его нарушенные права так и не были восстановлены, суд частично удовлетворил иск и взыскал с ПАО «Вымпелком» стоимость самого айфона — 74 890 рублей, неустойку на 112 335 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 98 612.50 рублей. Плюс добавил к этому расходы на оплату услуг представителя на 10 тысяч рублей и почтовые расходы — на 2650 рублей. Таким образом, в общей сложности набежало почти 308.5 тысячи рублей. Этой суммы хватит на четыре таких айфона, да еще и останется, чтобы отметить покупку.