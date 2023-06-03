Омич отсудил у «Вымпелкома» более 300 тысяч рублей за «сумасшедший» айфон

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 02:58
Updated Сегодня, 02:58
Финансовый спор на сумму свыше 300 тысяч рублей между стоматологом и ПАО «Вымпелком» разрешил один из районных судов города Омска. Поводом для судебной тяжбы стал дорогостоящий гаджет, который практически с первых дней эксплуатации повел себя не совсем адекватно.
Как значится в материалах дела, которые изучил Город55, в одном из магазинов сети «Билайн» (владелец — ПАО «Вымпелком») омич прикупил розовый айфон за 74 890 рублей. Гаджет приобретался в подарок для прекрасной дамы, вот только вдоволь насладиться этим презентом не получилось.
«В процессе эксплуатации телефона были обнаружены следующие недостатки: звук в телефоне был заглушен, слышен гул; при съемке видео изображение было размытым (в квадратиках), на экране в правом и левом углах сверху появилась полоса; сообщения накладывались друг на друга; при нажатии на клавиатуру не все буквы пропечатывались, некоторые появлялись произвольно; самопроизвольно происходил вызов с телефона в тот момент, когда телефоном не пользовались; при разблокировке экрана невозможно было войти в главное меню из-за неисправности сенсора; западали кнопки регулировки звука и громкости», — прописано в претензиях истца.
После таких «сюрпризов» телефон принесли обратно в магазин, где его отправили на диагностику в ремонтный сервис. Там, как следует из документации, заменили некоторые детали и комплектующие. Вот только через месяц айфон вновь вернулся к «сумасшествию».
«Истец обратился к ответчику с требованием вернуть уплаченные за товар денежные средства либо обменять товар на аналогичный. После проведенной диагностики продавец представил ответ с приложением заключения от сервисного центра AplleCareService, в котором сообщалось, что устройство работает правильно. Покупателю было рекомендовано настроить устройство заново, как новое, выполнить восстановление на резервной копии. В ответе также сообщалось, что покупатель не имеет права заявлять требование об устранении недостатков товара, а также требовать возврата уплаченной за товар суммы, поскольку данное право им было реализовано», — указано в материалах дела.
Но и на этом злоключения гаджета не прекратились. Еще несколько раз продавец и покупатель встречались, переписывались и общались:
Однако последней каплей в этом споре стало то, что на всех фотографиях, сделанных на телефоне, был указан 1969 год! После этих «ретрофото» омич обратился в суд.
«С ответчика истец просит взыскать сумму, уплаченную за некачественный товар, в размере 74 890 рублей, неустойку в сумме 112 335 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 20 000 рублей, расходы по отправке почтовых отправлений и услуги копирования в сумме 2650 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей, штраф в соответствии с Законом о защите прав потребителей», — заявлено в иске.
То есть без учета штрафа покупатель требовал с «Вымпелкома» более 239 тысяч рублей.
В суде представители ответчика все претензии не признали и заявили, что, дескать, обновление программного обеспечения гаджета не являлось ремонтом. Мол, магазином проводилась лишь проверка качества товара, по результатом которой истец не заявил о своем несогласии.
«С требованием о необходимости проведения за счет продавца экспертизы, как и с требованиями о расторжении договора, истец не обращался. Следовательно, права истца со стороны ответчика нарушены не были. Телефон находился в пользовании истца, действия по возврату телефона ответчику истцом не предпринимались», — заявили в «Вымпелкоме» суду.
Дабы разрешить этот спор, суд назначил экспертизу, выводы которой были далеко не в пользу ответчика:
«При анализе результатов проведенного осмотра и тестирования представленного на экспертизу товара экспертом установлены недостатки программного обеспечения в виде сбоя wi-fi, самостоятельного включения функции voice over и несрабатывания кнопки блокировки и регулировки громкости. Недостатки программного обеспечения в виде сбоя wi-fi и самостоятельное включение функции voice over относятся к значительным и явным дефектам, причиной возникновения которых является несовершенство программного обеспечения. Данные дефекты являются производственными и не обусловлены нарушением потребителем условий эксплуатации товара. Несрабатывание кнопки блокировки и регулировки громкости также носят характер значительного, явного дефекта, что является следствием нарушения технологии процесса сборки на заводе-изготовителе и не обусловлено нарушением потребителем условий эксплуатации. В совокупности выявленные недостатки объекта экспертизы являются неустранимыми, существенными — компонентный ремонт телефона является технически невозможным по причине отсутствия запасных частей, а именно корпуса телефона. Согласно политике производителя Apple, устранение недостатков возможно путем бесплатной замены неисправного телефона на новый функционально идентичный. Признаков вскрытия и произведенных ремонтных работ, равно как и признаков механического воздействия, попадания влаги или инородных предметов, неквалифицированного ремонта, закачанных извне файлов, которые могли бы привести к выявленным недостаткам товара, представленное на исследование оборудование не имеет», — заключили эксперты.
После таких доводов и доказательств, что покупатель трижды обращался в магазин, но его нарушенные права так и не были восстановлены, суд частично удовлетворил иск и взыскал с ПАО «Вымпелком» стоимость самого айфона — 74 890 рублей, неустойку на 112 335 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 98 612.50 рублей. Плюс добавил к этому расходы на оплату услуг представителя на 10 тысяч рублей и почтовые расходы — на 2650 рублей. Таким образом, в общей сложности набежало почти 308.5 тысячи рублей. Этой суммы хватит на четыре таких айфона, да еще и останется, чтобы отметить покупку.