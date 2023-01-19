Долги, суды, заявления о банкротстве: что происходит с омской «Тепловой компанией»

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Этой зимой одним из главных поставщиков новостей для омских СМИ стала «Тепловая компания». Во всяком случае, регулярно появляются сообщения о том, что она может стать банкротом. Между тем ТК — то самое предприятие, которое снабжает теплом 90% города, так что ставки в этом вопросе очень высоки. Сейчас, в середине зимы, самое время, чтобы подвести промежуточный итог. Что с «Тепловой компанией» происходит прямо сейчас? Что там с долгами, судами и всем прочим? Давайте посмотрим.
От ПТСК к МУПу
Итак, в 1972 году в Омске было учреждено хозрасчетное предприятие тепловых сетей и котельных при энергетическом эксплуатационном управлении «Омскоблкоммунэнерго». «Предприятие тепловых сетей и котельных», сокращенно ПТСК. Одна остановка общественного транспорта на пути из центра в Амур так называется (и не все знают, почему).
В 2000 году предприятие преобразовали в МУП «Теплокоммунэнерго». Первым главой МУПа стал Станислав Гребенщиков — впоследствии первый заместитель губернатора Назарова и несостоявшийся мэр Омска. Наконец, в 2005 году «Теплокоммунэнерго» превратился в «Тепловую компанию», муниципальное предприятие города Омска.
Все начиналось с 17 котельных и нескольких десятков километров тепловых сетей. Сейчас ТК отвечает за 960 км коммуникаций, производит и транспортирует за год 7,87 млн Гкал. На всякий случай уточним: одна гигакалория — это количество тепловой энергии, необходимое для нагрева 1000 тонн воды на 1 градус по шкале Цельсия при нормальном атмосферном давлении.
Среднесписочная численность коллектива компании — от одной до пяти тысяч человек, уставной капитал составляет 1,39 млн рублей, выручка в 2021 году (это последний год, за который есть полные данные) превысила 3,102 млрд рублей. Стоимость активов компании — 117 миллионов. Таким образом, «Тепловая компания» — это огромная машина. Тем не менее что-то у нее пошло не так.
Текучка
Внимание привлекает обилие имен в рубрике «Руководство». МУП «Тепловая компания» существует неполных 18 лет, и за это время на посту директора сменилось 11 человек. В среднем меньше 20 месяцев на человека. Дольше всех продержался Владимир Тухватулин (пять лет), меньше всех — и. о. Галина Самохина (месяц).
Последним, кто просидел хотя бы год, был Владимир Тараненко (уволился в апреле 2021-го). После него, через 21 месяц, у ТК уже пятый директор — Владимир Дмитриев.
Суды
Как у любой большой компании, у ТК обильная и разнообразная судебная практика. Большинство исков, в которых «Тепловая» является ответчиком, связаны с исполнением обязательств по договорам. Судя по статистике, совокупный объем этих исков в масштабах года заметно вырос. В 2019 году это было 994 млн, в 2020 — 951, а в 2021 уже 1,194 млрд. В 2022 году достигнутый результат был примерно закреплен — 1,19 млрд.
Эта сумма составляет больше трети годовой выручки. Впрочем, полностью удовлетворяется только каждый 10-й иск. Почти половина удовлетворяется частично, а каждый 20-й отклоняется, так что финансовые потери «Тепловой», связанные с судами, должны быть куда скромнее. На всякий случай уточним: информация здесь неполная, данные об исходе многих судебных процессов не попадают в открытый доступ.
Ключевой показатель здесь — общий объем открытых в отношении ТК исполнительных производств. Сейчас это 251 млн рублей.
Статистика, связанная с «Тепловой»-истцом, менее стабильна. В 2019 году «Тепловая» подала исков на 306 млн, в 2020 — на 147, а вот в 2021 — на целых 908. За этим последовал спад: в 2022 году исков набралось всего на 29 млн. Полностью удовлетворяется 3%, частично — каждый второй, отклоняется каждый шестой.
Банкротства
Наиболее эффектные новостные поводы, связанные с «Тепловой», — это, конечно, сообщения об исках, связанных с банкротством. Очередной кредитор публикует, в соответствии с законом, официальное заявление о том, что намерен подать иск в Арбитражный суд с требованием признать должника банкротом. После этого у него есть 30 дней, чтобы такой иск подать. На эту стадию переходит далеко не каждый: заявление может быть просто попыткой оказать давление на должника.
Временами заявления такого рода в отношении ТК появляются практически каждый день. Подробности не публикуются, но понятно, что в этом случае долг составляет не меньше 300 тысяч рублей, а просрочка превышает полгода. За подачей иска совсем не обязательно следует начало процедуры банкротства, но, если такая процедура все же начнется, у кредиторов, подавших свои иски раньше, будут определенные преимущества — например, при выборе конкурсного управляющего.
В заключение мы просто опубликуем список компаний, которые заявляли о своем желании обанкротить «Тепловую».
Из МУПы в АО
Меньше двух лет осталось до знакового события: к 1 января 2025 года «Тепловая компания» должна быть преобразована в акционерное общество. В мэрии с этим связывают надежды на лучшее.
— Переход в режим работы акционерного общества улучшит структуру баланса, улучшит финансовую привлекательность «Тепловой компании» для кредиторов, — объяснял депутатам Горсовета еще в 2020 году Дмитрий Махиня, директор департамента имущественных отношений.
Однако в процессе преобразования предприятию придется пройти через ряд сложных и местами болезненных процедур: возврат долгов, избрание совета директоров, выпуск ценных бумаг. В том же 2020-м озвучивались планы заложить в новое АО предпринимательскую прибыль в 5%, которые возмутили депутатов. Возникло вполне логичное предположение, что прибыль эта будет заложена в тариф, то есть выплачивать ее придется простым омичам.
Когда именно произойдет преобразование и какие оно будет иметь последствия для рядового потребителя, пока неизвестно. Ясно только одно: «Тепловая компания» не оставит нас без новостей.