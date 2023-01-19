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Posted Сегодня, 03:00

Published Сегодня, 03:00

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Долги, суды, заявления о банкротстве: что происходит с омской «Тепловой компанией»

Сегодня, 03:00
Фото: Город55
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Одно из важнейших омских предприятий переживает сейчас непростые времена.

Этой зимой одним из главных поставщиков новостей для омских СМИ стала «Тепловая компания». Во всяком случае, регулярно появляются сообщения о том, что она может стать банкротом. Между тем ТК — то самое предприятие, которое снабжает теплом 90% города, так что ставки в этом вопросе очень высоки. Сейчас, в середине зимы, самое время, чтобы подвести промежуточный итог. Что с «Тепловой компанией» происходит прямо сейчас? Что там с долгами, судами и всем прочим? Давайте посмотрим.

От ПТСК к МУПу

Итак, в 1972 году в Омске было учреждено  хозрасчетное предприятие тепловых сетей и котельных при энергетическом эксплуатационном управлении «Омскоблкоммунэнерго». «Предприятие тепловых сетей и котельных», сокращенно ПТСК. Одна остановка общественного транспорта на пути из центра в Амур так называется (и не все знают, почему).

В 2000 году предприятие преобразовали в МУП «Теплокоммунэнерго». Первым главой МУПа стал Станислав Гребенщиков — впоследствии первый заместитель губернатора Назарова и несостоявшийся мэр Омска. Наконец, в 2005 году «Теплокоммунэнерго» превратился в «Тепловую компанию», муниципальное предприятие города Омска.

Все начиналось с 17 котельных и нескольких десятков километров тепловых сетей. Сейчас ТК отвечает за 960 км коммуникаций, производит и транспортирует за год 7,87 млн Гкал. На всякий случай уточним: одна гигакалория — это количество тепловой энергии, необходимое для нагрева 1000 тонн воды на 1 градус по шкале Цельсия при нормальном атмосферном давлении.

Среднесписочная численность коллектива компании — от одной до пяти тысяч человек, уставной капитал составляет 1,39 млн рублей, выручка в 2021 году (это последний год, за который есть полные данные) превысила 3,102 млрд рублей. Стоимость активов компании — 117 миллионов. Таким образом, «Тепловая компания» — это огромная машина. Тем не менее что-то у нее пошло не так.

Текучка

Внимание привлекает обилие имен в рубрике «Руководство». МУП «Тепловая компания» существует неполных 18 лет, и за это время на посту директора сменилось 11 человек. В среднем меньше 20 месяцев на человека. Дольше всех продержался Владимир Тухватулин (пять лет), меньше всех — и. о. Галина Самохина (месяц).

Последним, кто просидел хотя бы год, был Владимир Тараненко (уволился в апреле 2021-го). После него, через 21 месяц, у ТК уже пятый директор — Владимир Дмитриев.

Суды

Как у любой большой компании, у ТК обильная и разнообразная судебная практика. Большинство исков, в которых «Тепловая» является ответчиком, связаны с исполнением обязательств по договорам. Судя по статистике, совокупный объем этих исков в масштабах года заметно вырос. В 2019 году это было 994 млн, в 2020 — 951, а в 2021 уже 1,194 млрд. В 2022 году достигнутый результат был примерно закреплен — 1,19 млрд.

Эта сумма составляет больше трети годовой выручки. Впрочем, полностью удовлетворяется только каждый 10-й иск. Почти половина удовлетворяется частично, а каждый 20-й отклоняется, так что финансовые потери «Тепловой», связанные с судами, должны быть куда скромнее. На всякий случай уточним: информация здесь неполная,  данные об исходе многих судебных процессов не попадают в открытый доступ.

Ключевой показатель здесь — общий объем открытых в отношении ТК исполнительных производств. Сейчас это 251 млн рублей.

Статистика, связанная с «Тепловой»-истцом, менее стабильна. В 2019 году «Тепловая» подала исков на 306 млн, в 2020 — на 147, а вот в 2021 — на целых 908. За этим последовал спад: в 2022 году исков набралось всего на 29 млн. Полностью удовлетворяется 3%, частично — каждый второй, отклоняется каждый шестой.

Банкротства

Наиболее эффектные новостные поводы, связанные с «Тепловой», — это, конечно, сообщения об исках, связанных с банкротством. Очередной кредитор публикует, в соответствии с законом, официальное заявление о том, что намерен подать иск в Арбитражный суд с требованием признать должника банкротом. После этого у него есть 30 дней, чтобы такой иск подать. На эту стадию переходит далеко не каждый: заявление может быть просто попыткой оказать давление на должника.

Временами заявления такого рода в отношении ТК появляются практически каждый день. Подробности не публикуются, но понятно, что в этом случае долг составляет не меньше 300 тысяч рублей, а просрочка превышает полгода. За подачей иска совсем не обязательно следует начало процедуры банкротства, но, если такая процедура все же начнется, у кредиторов, подавших свои иски раньше, будут определенные преимущества — например, при выборе конкурсного управляющего.

В заключение мы просто опубликуем список компаний, которые заявляли о своем желании обанкротить «Тепловую».

  • ООО «Газпром Межрегионгаз Омск» (декабрь 2018, июнь 2019);
  • ООО «Промсизкомплект», производитель обмундирования и средств индивидуальной защиты из Омска (март 2019);
  • ООО «Ноэль XXI» из Новосибирска, которое занимается научными исследованиями и разработкой в области естественных и технических наук (август 2019);
  • Строительная компания «Сварожич» из Омска (октябрь 2020);
  • металлокомбинат ООО «УМПК» из Екатеринбурга (октябрь 2020);
  • ООО АСГ «ТрейдИнвест» из Новосибирска, которое занимается строительством и торговлей непродовольственными товарами (май 2021);
  • ООО «Компания Альком», которое занимается торговлей (сентябрь 2021);
  • ООО «Евронасосы» из Москвы (сентябрь 2021);
  • ООО ИСК «Антей» из Омска, которое занимается оптовой торговлей и жилищным строительством (октябрь 2021);
  • ООО «Автономные системы», которое занимается «производством санитарно-технических работ, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха» (октябрь 2022);
  • ООО «Басати Лоджистикс» из Москвы (неспециализированная оптовая торговля, ноябрь 2022);
  • ООО «Котельный завод «Промкотлоснаб» из Барнаула (декабрь 2022);
  • ООО «Тиммаг-М» из Магнитогорска (гидроизоляционные работы, декабрь 2022);
  • ООО «Стандарт-Сталь» из Рязани (оптовая торговля черметом, декабрь 2022);
  • «Омская областная газовая компания» (декабрь 2022);
  • OOO «НПО ЛКМ СНАБ», лесоторговец из Мытищ (январь 2023).

Из МУПы в АО

Меньше двух лет осталось до знакового события: к 1 января 2025 года «Тепловая компания» должна быть преобразована в акционерное общество. В мэрии с этим связывают надежды на лучшее.

— Переход в режим работы акционерного общества улучшит структуру баланса, улучшит финансовую привлекательность «Тепловой компании» для кредиторов, — объяснял депутатам Горсовета еще в 2020 году Дмитрий Махиня, директор департамента имущественных отношений.

Однако в процессе преобразования предприятию придется пройти через ряд сложных и местами болезненных процедур: возврат долгов, избрание совета директоров, выпуск ценных бумаг. В том же 2020-м озвучивались планы заложить в новое АО предпринимательскую прибыль в 5%, которые возмутили депутатов. Возникло вполне логичное предположение, что прибыль эта будет заложена в тариф, то есть выплачивать ее придется простым омичам.

Когда именно произойдет преобразование и какие оно будет иметь последствия для рядового потребителя, пока неизвестно. Ясно только одно: «Тепловая компания» не оставит нас без новостей.

 

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#Николай Эйхвальд#Город#Экономика#Новости
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