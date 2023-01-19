Долги, суды, заявления о банкротстве: что происходит с омской «Тепловой компанией»

Этой зимой одним из главных поставщиков новостей для омских СМИ стала «Тепловая компания». Во всяком случае, регулярно появляются сообщения о том, что она может стать банкротом. Между тем ТК — то самое предприятие, которое снабжает теплом 90% города, так что ставки в этом вопросе очень высоки. Сейчас, в середине зимы, самое время, чтобы подвести промежуточный итог. Что с «Тепловой компанией» происходит прямо сейчас? Что там с долгами, судами и всем прочим? Давайте посмотрим.