Замдиректора омского депимущества получил взятку за помещения на Центральном рынке

Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Городу55 стали известны подробности уголовного дела заместителя директора департамента имущества Администрации города Омска Евгения Кондратьева. Как оказалось, презент деньгами он получил за аренду помещений на Центральном рыке.
«Взятка предназначалась за долгосрочную аренду помещений на Центральном рынке в Омске по заведомо заниженной цене. Деньги передавал омский предприниматель Геннадий Ушаков в интересах компании из Санкт-Петербурга», - рассказал Городу55 источник знакомый с ситуацией.
Передача денег происходила в одном из кафе на улице Ленина,7. Там Кондратьев, по версии следствия, и получил 970 тысяч рублей.
По словам нашего собеседника, вознаграждение через Ушакова «передал» руководитель питерского ООО «Пинотаж». На данный момент в северной столице действует всего одна компания с таким названием, которая как раз и занимается управлением недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.
Фирма была зарегистрирована 26 мая 2021 года. Изначально ее учредителем и генеральным директором была некто Виктория Завьялова, однако в средине июня 2022 года на этих постах ее сменил Валерий Аржинт. Последний к настоящему моменту якобы владеет и руководит еще 8 компаниями в Москве и Санкт-Петербурге.
И все бы ничего, но у «Пинотажа» с момента основания и по сегодняшний день нулевая выручка, отрицательная прибыль и активы всего на 36 тысяч рублей. Помимо этого, сведения о Валерии Аржинте были признаны недостоверны. Не исключено, что и компания, и ее владелец это просто подставные игроки, а стоят за ними совсем другие лица.
К слову, до 7 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге работало еще одно ООО «Пинотаж», которое специализировалось на «деятельности ресторанов и услугах по доставке продуктов питания». Ее генеральным директором значился Станислав Русинов, а учредителем Эдуард Кучкин.
До 2016 года дела у этой компании шли вполне неплохо, - выручка в 13.6 млн рублей и чистая прибыль в 2.3 млн рублей. Однако через два года этот «Пинотаж» признали недействующей организацией, исключили из ЕГРЮЛ и 7 декабря 2018 года ликвидировали.
И еще один очень интересный момент директор этого общества Станислав Русинов руководил, а часто был и учредителем еще 21 компанией в Санкт Петербурге, Великом Новгороде, Петрозаводске и в Омске. К сегодняшнему дню все эти фирмы ликвидированы.
В частности, в Омске Русинов владел ООО «Корпорация Стандарт». Компания занималась оптовой торговлей металлами и рудами и в по итогам 2015 года имела доход в 405.5 млн рублей. Вот только уже на следующий год выручка чудесным образом снизилась до 160 тысяч рублей, а затем и вовсе упала до нуля. При этом нулевой она была и до фантастического успеха, - в 2014 году.
После сведения о Станиславе Русинове и генеральном директоре Геннадии Шинкунасе, а также об адресе регистрации, были признаны недостоверными и 19 июня 2018 года компанию ликвидировали как недействующее юридическое лицо. То есть в аккурат в том же году, что и «Пинотаж». К слову, и господин Шинкунас может похвастаться владением или руководством порядка 19 организациями, все из которых к текущему моменту уже не действуют.
Такие вот схемы с безумной прибылью в один год и ликвидацией через год или пару лет, как недействующего юридического лица, может говорить только об одном, - о фирмах однодневках, которые, возможно, использовались для отмывания или обналичивания денег. Но с этим, по всей видимости, теперь будут разбираться силовики.
Пока что, как ранее сообщал Город55, в отношении Евгения Кондратьева и Геннадия Ушакова в СКР по Омской области возбуждены уголовные дела за получение и дачу взятки соответственно. Сейчас и чиновник и бизнесмен задержаны. В ближайшие дни решиться вопрос об избрании им меры пресечения.