Замдиректора омского депимущества получил взятку за помещения на Центральном рынке

И все бы ничего, но у «Пинотажа» с момента основания и по сегодняшний день нулевая выручка, отрицательная прибыль и активы всего на 36 тысяч рублей. Помимо этого, сведения о Валерии Аржинте были признаны недостоверны. Не исключено, что и компания, и ее владелец это просто подставные игроки, а стоят за ними совсем другие лица.