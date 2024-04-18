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Аркадий Лунев

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2024
Проект соглашения с застройщиками о детсадах и школах будут дорабатывать
17 апреля, 05:58
«В штатном режиме»: в ДГХ прокомментировали массовое отключение отопления в декабре
14 февраля, 06:47
2023
«Нету денежек — нету девушек»: в Горсовете прокомментировали будущее омских бань
15 ноября 2023, 06:21
Топ арбитража. Экспорт зерна в Китай, долги за тепло и банкротство «Букетомска»
4 июля 2023, 11:20
Топ арбитража. Электромагнат Реддих, депутат Лунев и арабские долги на миллиард
8 июня 2023, 02:01
Топ арбитража. Долги депутата Лунева, претензии Студеникина и банкротство «Юнигаза»
7 февраля 2023, 03:01

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