Топ арбитража. Миллиардер Струков, холдинг AEON и два пароходства

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
1-е место. Уголь, золото, убытки
Убытки почти на 1.6 млрд рублей через омский арбитраж пытается взыскать УФНС по Кемеровской области с целого ряда юридических и физических лиц. Так, ответчиками по этому делу значатся: кемеровские ООО «МелТЭК» и ООО «Энергия-НК», челябинские АО «Южуралзолото Группа Компаний» и ООО «Управляющая компания ЮГК», предприниматели Андрей Звягинцев, Константин Струков и Евгения Кузнецова, а также конкурсные управляющие Станислав Ильин, Стас Сбитнев и Александр Охотин.
По сути, как значится в материалах дела, весь этот судебный спор крутится вокруг ООО «Шахта имени Дзержинского» из города Прокопьевска Кемеровской области, которое еще 17 августа 2007 года было признано банкротом.
Изначально эту судебную тяжбу налоговики затеяли в Арбитражном суде Кемеровской области в конце апреля 2020 года. Однако тогда истцы добились лишь выделения в отдельное производство дела в отношении арбитражного управляющего Станислава Ильина, а по всем остальным претензиям получили отказ. После пошли обжалования, суды и пересуды, которые два раза заканчивались тем, что Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменял все решения нижестоящих инстанций и отправлял дело на новое рассмотрение. Так этот спор и дошел до омского арбитража.
Теперь, собственно, о самих убытках. Итак, прокопьевская «Шахта им. Дзержинского» была признана банкротом в 2007 году. За несколько месяцев до этого события тогдашний собственник, Новолипецкий металлургический комбинат, продал все угольные активы компании, 7 шахт и 3 обогатительные фабрики, всего за 1 доллар США администрации города Прокопьевска.
После запуска процедуры банкротства шахты и комбинаты год за годом меняли собственников и в 2013 году осели в руках ООО «МелТЭК», которое тесно связно с золотодобывающей компанией из Челябинска «Южуралзолото Группа Компаний». Последняя, в свою очередь, принадлежит миллиардеру Константину Струкову, который в 2020 году занимал 50-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» с состоянием в 2 млрд долларов США.
К слову, ранее по этому делу суд наложил арест на имущество ответчиков — под обременение попало сразу порядка 250 различных объектов недвижимости, активов и другого имущества. Например, у миллиардера Струкова арестовали доли в земельных участках в деревнях Новое Поле и Долгодеревенское Челябинской области, участок под жилой дом в городе Пласт и доли в котельной, объекте незавершенного строительства и в общежитии в поселке Каштак на общую стоимость около 7.7 млн рублей. Под обременение также попал уже ретро-автомобиль Volvo S40 1993 года выпуска, который оценили в 50 тысяч рублей.
Еще пример, — у Евгении Кузнецовой под арест попали земельные участки и квартира в Оренбурге, 4 машино-места и квартира за 99 млн рублей в Москве, автомобили Porsche Cayenne и Porsche Macan.
Что касается самих убытков и того, откуда они взялись, то информации об этом мало, но, скорее всего, речь идет об угле, который, несмотря на банкротство, добывался на шахте вплоть до 2019 года и якобы реализовывался через дочку «МелТЭКа» — ООО «Энергия-НК». Видимо, реализовывался «мимо кассы» и без уплаты налогов.
2-е место. Иртышское пароходство и холдинг AEON
Почти 424 млн рублей пытается отсудить ПАО «Иртышское пароходство» у красноярского ООО «Северная звезда». Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Омской области 7 апреля текущего года.
Откуда взялась такая задолженность, в материалах дела пока не указано, но если проанализировать деятельность ответчика, то можно предположить, что это долги за некие транспортные услуги, которое оказывало пароходство. Дело в том, что в данный момент «Северная звезда» занимается освоением Сырадасайского месторождения, которое расположено в 110 километрах юго-восточнее поселка Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Под освоением в данном случае понимается создание промышленного кластера с полным циклом производства — от добычи угля до его отправки конечным потребителям Северным морским путем.
Заявляется, что в рамках этого проекта планируется создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год и 10 млн тонн — на втором, строительство обогатительной фабрики, морского угольного терминала, автодороги, вахтового поселка, электростанции, аэродрома и других объектов. До 2025 года объем инвестиций в эту стройку должен превысить 45 млрд рублей.
По всей видимости, на подряде в каких-то работах на этом масштабном проекте участвовало и «Иртышское пароходство», которое что-то где-то недополучило.
Отметим, что «Северная звезда» входит в холдинг AEON — частную международную инвестиционную группу, в которую входит более 30 предприятий, например, ООО «Новапорт», владеющее активами сразу нескольких крупнейших аэропортов в стране, в том числе, соседскими — в Новосибирске, Томске и Тюмени.
Как мы уже упоминали, иск к «Северной звезде» поступил в суд 7 апреля, однако уже 13 апреля судья принял решение вернуть его истцу, так как усмотрел в заявлении сразу целый ряд нарушений и недочетов.
3-е место. Иртышское пароходство. Второй заход
На устранение всех нарушений юристам из «Иртышского пароходства» понадобилось всего 6 дней, и 19 апреля они вновь обратились в суд с иском к «Северной звезде» все с той же претензией — взыскать около 424 млн рублей.
Вот только и на этот раз суд принял заявление не с первого раза: мол, не были приложены документы об уплате государственной пошлины, либо на льготы, отсрочки и рассрочки по ее уплате. Из-за этих недочетов судья оставил иск без движения и лишь два дня назад, 2 мая, принял его к производству.е
4-е место. Северное морское пароходство и омские добытчики песка
Более 118 млн рублей, по мнению ОАО «Северное морское пароходство», задолжало омское ООО «Сибгидропроект». Иск на эту сумму от истцов поступил в омский арбитраж 5 апреля текущего года.
О сути этой задолженности в материалах суда пока нет ни слова, потому остается строить лишь догадки на основе анализа деятельности указанных компаний. «Северное морское пароходство» — это российская судоходная компания со штаб-квартирой в Архангельске, которая является крупнейшей на Северо-Западе страны. На данный момент общество специализируется на морских перевозках по всему миру, в том числе и по Северному морскому пути. Что касается омского «Сибгидропроекта», то это один из крупнейших в Омской области добытчиков песка, который, в частности, имеет лицензии на право пользования недрами Верхнетамбовского месторождения у поселка Харламово в Омском районе и на Вачинском участке недр, у озера Вач. Основным же видом деятельности компании значится «строительство водных сооружений».
В 2020 году собственники «Сибгидропроекта» сменили прописку и перерегистрировали общество в Санкт-Петербурге. Не исключено, что на новом месте компания получила некий подряд на строительные или иные работы и, как значится в карточке дела, взяла в аренду у «Северного морского пароходства» некие транспортные средства, скорее всего плавучие, за которые так и не рассчиталось.
Добавим, что в 2020 году, по сути, именно «Сибгидропроект» подвел под уголовную статью бывшего руководителя Управления Росприроднадзора по Омской области Сергея Еремина. Тогда чиновник закрыл глаза на нарушения при строительстве водного канала на Иртыше, которые нанесли вред окружающей среде на суммы свыше 8.5 млн рублей. Эти работы как раз и выполняла компания «Сибгидропроект», которую на тот момент возглавлял приятель Еремина. За свои деяния последний отделался условным сроком.
5-е место. Сезон прошел — долги остались
В Омской области подошел к своему логическому завершению отопительный сезон — уже вчера отопление начали отключать в Омске, а в некоторых районах региона это сделали гораздо раньше. Между тем долги муниципальных котельных продолжают расти и множиться. Так, 28 апреля в Арбитражный суд Омской области поступил иск от ООО «Газпром межрегионгаз Омск» о взыскании задолженности по договорам энергоснабжения с Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» на сумму свыше 111 млн рублей.
Отметим, что это далеко не первый подобный иск к «Тепловой компании» и по предыдущим до сих пор идут судебные тяжбы, так что общий совокупный долг предприятия в разы, может быть, даже во много раз выше, чем заявленная в иске сумма.