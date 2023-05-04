Топ арбитража. Миллиардер Струков, холдинг AEON и два пароходства

О сути этой задолженности в материалах суда пока нет ни слова, потому остается строить лишь догадки на основе анализа деятельности указанных компаний. «Северное морское пароходство» — это российская судоходная компания со штаб-квартирой в Архангельске, которая является крупнейшей на Северо-Западе страны. На данный момент общество специализируется на морских перевозках по всему миру, в том числе и по Северному морскому пути. Что касается омского «Сибгидропроекта», то это один из крупнейших в Омской области добытчиков песка, который, в частности, имеет лицензии на право пользования недрами Верхнетамбовского месторождения у поселка Харламово в Омском районе и на Вачинском участке недр, у озера Вач. Основным же видом деятельности компании значится «строительство водных сооружений».