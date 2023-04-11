Топ арбитража. Преступные доходы Дмитрия Немиша и банкротные дела Дмитрия Елизарова

Сей факт очень заинтересовал судью, и он привлек к участию в этом деле прокуратуру Омской области. В частности, судом было указано на то, что все эти судебные тяжбы инициированы с одной-единственной целью — уклониться от исполнения обязанностей и процедур, которые предусмотрены законодательством о противодействии легализации или отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также законодательством о налогах и сборах. Дело в том, что в СКР по Омской области на Дмитрия Немиша, как генерального директора «Нефтегазстроймонтажа», возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на суммы свыше 400 млн рублей.