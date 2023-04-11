Топ арбитража. Преступные доходы Дмитрия Немиша и банкротные дела Дмитрия Елизарова

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 03:01
Updated Сегодня, 03:01
За март в Арбитражный суд Омской области поступило 1053 дела. Суммарные финансовые претензии по пяти самым крупным из них превысили 1.55 млн рублей.
1-е место. Банкротство империи Дмитрия Елизарова. Дубль два
Иск почти на 882.5 млн рублей поступил в Арбитражный суд Омской области от ПАО «Банк ВТБ» к омскому ООО «Малахит». Финансовая организация просит признать ответчика несостоятельным, то есть банкротом.
«Малахит» принадлежит одному из самых состоятельных людей Омска — Дмитрию Елизарову, который занимает 41-ю строчку в топе богатейших омичей.
По сути, эта компания занимается арендой и управлением собственным и арендованным имуществом. За 2021 год нет никакой информации о выручке и чистой прибыли этой фирмы, зато есть информация о неких активах на 15.8 млн рублей. В прошлом месяце мы уже рассказывали о финансовых претензиях и банкротных делах бизнес-империи Елизарова и ПАО «Сбербанк России» с суммарной задолженностью свыше 2.04 млрд рублей.
Можно предположить, что претензии банкиров так или иначе связаны с имуществом и земельными участками, на которых расположена сеть АЗС «Юнигаз». Дело в том, что сами земли и различное оборудование как раз находятся либо в залоге, либо в ипотеке у «Банка ВТБ». Отсюда, собственно, и могли возникнуть все эти судебные тяжбы.
2-е место. Обогатились на пару сотен миллионов
Неосновательное обогащение на сумму свыше 273.1 млн рублей пытается взыскать через омский арбитраж ООО «Энергоуправление» с ООО «Предприятие „Карат-Связь“». Этот иск поступил в суд 10 марта, а уже 14 марта был принят к производству.
Опять же 14 марта судья применял и обеспечительные меры по этой судебной тяжбе — наложил арест на денежные средства «Предприятия „Карат-Связь“», которые находятся на его счетах, а также на имущество в пределах суммы иска, то есть на 273.1 млн рублей.
Об ответчике известно, что «Предприятие „Карат-Связь“» позиционирует себя как инжиниринговую фирму, которая специализируется на оказании всех видов услуг по построению и обслуживанию систем связи и передачи данных. Руководит обществом и входит в состав соучредителей предприниматель Сергей Серебряков. За 2021 год выручка общества превысила 47.8 млн рублей, а чистая прибыль ушла в минус на 2 млн рублей. Известно, что «Предприятие „Карат-Связь“» активно работает на поприще госзакупок и имеет в числе своих заказчиков КУ «Центр учета и содержания собственности Омской области», региональный Госстройнадзор и УМВД по Омской области.
Что касается «Энергоуправления», то эта контора занимается строительством, управлением и арендой имущества, ремонтом электронного и оптического оборудования. Не исключено, что по заказу «Предприятия „Карат-Связь“» и были выполнены некие работы, которые остались без оплаты.
Добавим, что 29 марта ответчик попытался в суде отбиться от обеспечительных мер, но потерпел неудачу.
3-е место. Долги за транспорт и тень арестованного бизнесмена Дмитрия Немиша
Более 141.2 млн рублей хочет отсудить омское ООО «Транссервис» у ООО «Нефтегазстроймонтаж». Как указано в карточке дела, эта сумма — долг по договорам аренды неких транспортных средств. Иск поступил в суд 1 марта и сначала был оставлен без движения, однако потом истец донес-таки нужные документы, и 20 марта заявлению дали ход.
Интересным в этой судебной тяжбе выглядят владельцы и руководители указанных выше компаний. Дело все в том, что генеральным директором «Транссервиса» значится предпринимательница Ирина Немиш, она же наравне с Фадалией Аминовой числится и в учредителях. Компания прописана в Омске на улице Долгирева, 9.
Обществом «Нефтегазстроймонтаж» руководит Юрий Костенко, а учредителями являются Анвар Аминов и Марк Немиш. Хотя, по сути, эта компания — детище бизнесмена Дмитрия Немиша, арестованного по подозрению в даче взятки экс-главе УФНС по Омской области Владимиру Репину. И не по чистой случайности это предприятие также находится на улице Долгирева, 9.
Собственно, эти компании, как ранее указывал Город55, — плод тесного сотрудничества двух бизнес-семей — Немишей и Аминовых, а Марк Немиш и Ирина Немиш — это сын и возможная супруга Дмитрия Немиша. Вот и получается, что по большому счету бизнесмены пытаются отсудить деньги у самих себя. Не исключено, что делается это для того, чтобы вытянуть некие активы, так как к «Нефтегазстроймонтажу» и Дмитрию Немишу у силовиков имеются весьма большие претензии по поводу махинаций с налогами.
4-е место. «Нефтегазстроймонтаж» и лизинг на сотню миллионов рублей
Более 137 млн рублей по договорам аренды и лизинга задолжали омские предприниматели ООО «Технолизинг». Ответчиком по этому делу стало уже знакомое нам по предыдущему эпизоду ООО «Нефтегазстроймонтаж», у руля которого некогда стоял фигурант уголовного дела экс-руководителя омской налоговой Владимира Репина предприниматель Дмитрий Немиш.
Как указано в карточке дела, «Нефтегазстроймонтаж» задолжал истцам по договорам аренды оборудования и техники без экипажа — всего 27 наименований.
Кроме того, как значится в материалах суда, ранее в омский арбитраж с претензиями к «Нефтегазстроймонтажу» на более чем 346 млн рублей обратились ООО «Магистраль», ООО «Технотранс» и ООО «Транссервис». Все эти компании, как и «Нефтегазстроймонтаж», базируются по одному адресу — на улице Долгирева, 9 и так или иначе аффилированы с Дмитрием Немишем. Также директорами всех этих истцов значится Ирина Немиш, и она же наряду с Фидалией Аминовой является их учредителем.
Сей факт очень заинтересовал судью, и он привлек к участию в этом деле прокуратуру Омской области. В частности, судом было указано на то, что все эти судебные тяжбы инициированы с одной-единственной целью — уклониться от исполнения обязанностей и процедур, которые предусмотрены законодательством о противодействии легализации или отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также законодательством о налогах и сборах. Дело в том, что в СКР по Омской области на Дмитрия Немиша, как генерального директора «Нефтегазстроймонтажа», возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на суммы свыше 400 млн рублей.
Несложно предположить, что все иски от Немишей и Аминовых появились в суде, чтобы хоть как-то спасти имущество, активы и деньги. Вот только вопрос — получится ли?
5-е место. «Нефтегазстроймонтаж». Песнь третья
На 5-м месте у нас, собственно, одно из дел, о котором мы уже упоминали выше, — иск к ООО «Нефтегазстроймонтажу» Дмитрия Немиша от, по сути, его же компании ООО «Технотранс» о взыскании долгов по неким договорам аренды на 126.2 млн рублей. И вновь, как мы уже указывали, в деле фигурируют одни и те же фамилии, Немиш и Аминовы, и один и тот же адрес — Долгирева, 9.