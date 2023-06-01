Вода бежит с января. Омич рассказал о подтоплении дачного кооператива «Амурский»

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Омичи сообщили о коммунальной аварии рядом с СНТ «Амурский» на Пушкинском тракте. Садоводы источник прорыва видят в колодце с пожарным гидрантом. Омич Юрий Дернов рассказал Городу55, что вода бежит с января и поделился видео с редакцией.
«Пушкинский тракт. Вот бьет фонтан воды. А там, за забором, СНТ „Амурский“. Там тоже прорыв», — рассказал омич.
Ранее Город55 рассказывал, как в Нефтяниках почти 11 месяцев история с сетями канализации по улице Заводской (от улицы 1-й Заводской до 3-й Заводской), которая в июле прошлого года устроила настоящий фекальный потоп.