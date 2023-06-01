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Published Сегодня, 06:59

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Вода бежит с января. Омич рассказал о подтоплении дачного кооператива «Амурский»

1 июня 2023, 06:59
Фото: 1MI
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Омичи пожаловались на прорыв водопровода рядом с СНТ «Амурский» на Пушкинском тракте

Садоводы источник прорыва видят в колодце с пожарным гидрантом.

Омичи сообщили о коммунальной аварии рядом с СНТ «Амурский» на Пушкинском тракте. Садоводы источник прорыва видят в колодце с пожарным гидрантом. Омич Юрий Дернов рассказал Городу55, что вода бежит с января и поделился видео с редакцией.

«Пушкинский тракт. Вот бьет фонтан воды. А там, за забором, СНТ „Амурский“. Там тоже прорыв», — рассказал омич.

Ранее Город55 рассказывал, как в Нефтяниках почти 11 месяцев история с сетями канализации по улице Заводской (от улицы 1-й Заводской до 3-й Заводской), которая в июле прошлого года устроила настоящий фекальный потоп. 

В Омске не могут пристроить канализацию, устраивающую фекальные реки в Нефтяниках
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#Общество#Жалоба#Амурский#Дача#Садовое товарищество#Топит#Омск#Омская область#Евгений Игишев#Видео
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