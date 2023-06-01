Вода бежит с января. Омич рассказал о подтоплении дачного кооператива «Амурский»

Омичи сообщили о коммунальной аварии рядом с СНТ «Амурский» на Пушкинском тракте. Садоводы источник прорыва видят в колодце с пожарным гидрантом. Омич Юрий Дернов рассказал Городу55, что вода бежит с января и поделился видео с редакцией.