В Омске не могут пристроить канализацию, устраивающую фекальные реки в Нефтяниках

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Вот уже почти 11 месяцев в Советском округе Омска продолжается история с сетями канализации по улице Заводской (от улицы 1-й Заводской до 3-й Заводской), которая в июле прошлого года устроила настоящий фекальный потоп.
Сразу после аварии Город55 направил запрос в Администрацию города с Омска с просьбой предоставить информацию о ЧП: почему его не устраняли несколько дней и кто же виноват в случившемся. Как тогда выяснилось — никто, так эти сети числятся бесхозными. И вот уже целый год их все никак не могут пристроить.
Напомним, как ранее сообщал Город55, на зловонный потоп пожаловались местные жители, которые рассказали, что фекальные реки текут от улицы 1-й Заводской до Энтузиастов, затем поворачивают направо и идут к Нефтезаводской. При этом первые сообщения об этом появились в первый день июля, но аварию никто не спешил устранять несколько дней.
После того, как эта история стала достоянием общественности, аварию устранили, но вот ее причину специалисты «ОмскВодоканала» установить не смогли.
«На пересечении улиц 1-й Заводской и Заводской имеется выход канализационных вод, причина которого не установлена. В настоящее время аварийная ситуация устранена», — сообщили тогда Городу55 в официальном ответе на запрос.
При этом сообщалась, что эта канализация обществу не принадлежит и не обслуживается. Позже пришел ответ и из Администрации Советского округа, в котором сообщалось, что сети эти являются бесхозными, а раз нет собственника, то и привлечь кого-то к ответственности за аварию не получится.
И вот с того момента после запроса Города55 в администрации округа кипит работа, дабы пристроить эту канализацию хоть на чей-то баланс.
«По информации АО „ОмскВодоканал“ и департамента городского хозяйства Администрации города Омска, у АО „ОмскВодоканал“ отсутствует возможность обеспечить гарантированным канализованием объектов, подключенных к самотечным сетям канализации от улицы 1-й Заводской до улицы 3-й Заводской», — прописано в ответе Городу55, который датирован 18 мая текущего года.
То есть получается, что мало того, что эти сети бесхозные, так они еще и бегут сами по себе, когда и куда хотят. Собственно, сей факт, по мнению чиновников, делает невозможным принять их в собственность.
«Учитывая отсутствие возможности организовать техническое обслуживание самотечных сетей канализации, принятие их в муниципальную собственность является нецелесообразным», — поясняется в ответе за подписью первого замглавы администрации Советского округа Александра Клюхина.
Казалось бы, все — так и будут бежать эти канализационные реки самотеком и одни-одинешеньки, ан нет: на следующий день, 19 мая, приходит еще одно письмо от Клюхина, где сообщается, что собран пакет доказательств о бесхозности этой канализации.
«Пакет документов готовится для передачи в департамент имущественных отношений Администрации города Омска для дальнейшей работы», — сообщается в письме.
Позже, 24 мая, в письме за подписью уже главы администрации Советского округа Сергея Финашина было прописано, что тот самый пакет с доказательствами ушел в депимущества мэрии. Так что шанс, что эта канализация все же обретет хозяина, который в дальнейшем, возможно, и будет отвечать за аварии, схожие с прошлогодней, все-таки появится.