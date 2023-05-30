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В Омске не могут пристроить канализацию, устраивающую фекальные реки в Нефтяниках

30 мая 2023, 10:54
Фото: 1MI
В прошлом году зловонные реки затопили сразу несколько улиц
Эпопея с этими бесхозными сетями длится уже практически целый год.

Вот уже почти 11 месяцев в Советском округе Омска продолжается история с сетями канализации по улице Заводской (от улицы 1-й Заводской до 3-й Заводской), которая в июле прошлого года устроила настоящий фекальный потоп.

Сразу после аварии Город55 направил запрос в Администрацию города с Омска с просьбой предоставить информацию о ЧП: почему его не устраняли несколько дней и кто же виноват в случившемся. Как тогда выяснилось — никто, так эти сети числятся бесхозными. И вот уже целый год их все никак не могут пристроить.

Напомним, как ранее сообщал Город55, на зловонный потоп пожаловались местные жители, которые рассказали, что фекальные реки текут от улицы 1-й Заводской до Энтузиастов, затем поворачивают направо и идут к Нефтезаводской. При этом первые сообщения об этом появились в первый день июля, но аварию никто не спешил устранять несколько дней.

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После того, как эта история стала достоянием общественности, аварию устранили, но вот ее причину специалисты «ОмскВодоканала» установить не смогли.

«На пересечении улиц 1-й Заводской и Заводской имеется выход канализационных вод, причина которого не установлена. В настоящее время аварийная ситуация устранена», — сообщили тогда Городу55 в официальном ответе на запрос.

При этом сообщалась, что эта канализация обществу не принадлежит и не обслуживается. Позже пришел ответ и из Администрации Советского округа, в котором сообщалось, что сети эти являются бесхозными, а раз нет собственника, то и привлечь кого-то к ответственности за аварию не получится.

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И вот с того момента после запроса Города55 в администрации округа кипит работа, дабы пристроить эту канализацию хоть на чей-то баланс.

«По информации АО „ОмскВодоканал“ и департамента городского хозяйства Администрации города Омска, у АО „ОмскВодоканал“ отсутствует возможность обеспечить гарантированным канализованием объектов, подключенных к самотечным сетям канализации от улицы 1-й Заводской до улицы 3-й Заводской», — прописано в ответе Городу55, который датирован 18 мая текущего года.

То есть получается, что мало того, что эти сети бесхозные, так они еще и бегут сами по себе, когда и куда хотят. Собственно, сей факт, по мнению чиновников, делает невозможным принять их в собственность.

«Учитывая отсутствие возможности организовать техническое обслуживание самотечных сетей канализации, принятие их в муниципальную собственность является нецелесообразным», — поясняется в ответе за подписью первого замглавы администрации Советского округа Александра Клюхина.

Казалось бы, все — так и будут бежать эти канализационные реки самотеком и одни-одинешеньки, ан нет: на следующий день, 19 мая, приходит еще одно письмо от Клюхина, где сообщается, что собран пакет доказательств о бесхозности этой канализации.

«Пакет документов готовится для передачи в департамент имущественных отношений Администрации города Омска для дальнейшей работы», — сообщается в письме.

Позже, 24 мая, в письме за подписью уже главы администрации Советского округа Сергея Финашина было прописано, что тот самый пакет с доказательствами ушел в депимущества мэрии. Так что шанс, что эта канализация все же обретет хозяина, который в дальнейшем, возможно, и будет отвечать за аварии, схожие с прошлогодней, все-таки появится.

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