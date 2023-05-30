В Омске не могут пристроить канализацию, устраивающую фекальные реки в Нефтяниках

Сразу после аварии Город55 направил запрос в Администрацию города с Омска с просьбой предоставить информацию о ЧП: почему его не устраняли несколько дней и кто же виноват в случившемся. Как тогда выяснилось — никто, так эти сети числятся бесхозными. И вот уже целый год их все никак не могут пристроить.