Нападение собак на детей, стаи крыс во дворах, выплаты за ЕГЭ. Воскресный Омск

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Утро началось с новости о нападении бездомных собак. На центральных улицах Омска случилось сразу два происшествия с безнадзорными собаками. На Тарской пес напал на девочек 10 и 13 лет. На Челюскинцев жертвой укуса стал шестилетний мальчик. В мэрии сообщили, что из этих районов раньше не поступало заявок на отлов. Однако бригады выехали на места. Проверки начали прокуратура и следственный комитет.
Представляем дайджест новостей, основанных на жалобах наших подписчиков:
Врио губернатора анонсировал новую меру поддержки в сфере образования. Студенты смогут получить до 120 тысяч рублей. Подробности — в нашем материале: