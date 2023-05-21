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Нападение собак на детей, стаи крыс во дворах, выплаты за ЕГЭ. Воскресный Омск

21 мая 2023, 14:00
Фото: Город55
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Новости, которые нельзя пропустить.

Собаки напали на детей в Омске

Утро началось с новости о нападении бездомных собак. На центральных улицах Омска случилось сразу два происшествия с безнадзорными собаками. На Тарской пес напал на девочек 10 и 13 лет. На Челюскинцев жертвой укуса стал шестилетний мальчик. В мэрии сообщили, что из этих районов раньше не поступало заявок на отлов. Однако бригады выехали на места. Проверки начали прокуратура и следственный комитет.

Омск соцсети

Представляем дайджест новостей, основанных на жалобах наших подписчиков:

  • омичи с Взлетной улицы рассказали о стаях опасных крыс возле дома.
  • мужчине, который потерял в пожаре жену и дочь, земляки собрали 176 тысяч рублей;
  • в Омске на ж/д переезде у Магистрального образовался затор;
  • во время капремонта дома на Космическом проспекте в подъезде обвалилась часть стены;
  • омичка сообщила об опасном батуте на Гашека, который складывается пополам.

Выплаты выпускникам с высокими баллами ЕГЭ

Врио губернатора анонсировал новую меру поддержки в сфере образования. Студенты смогут получить до 120 тысяч рублей. Подробности — в нашем материале:

Поступившие в омские вузы студенты с высокими баллами ЕГЭ получат до 120 тысяч рублей
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#Итоги дня#Новости#Омск#Омская область#Собаки#Соцсети#Выплаты#Происшествия#Город#Общество#Виталий Хоценко
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