Нападение собак на детей, стаи крыс во дворах, выплаты за ЕГЭ. Воскресный Омск

Утро началось с новости о нападении бездомных собак. На центральных улицах Омска случилось сразу два происшествия с безнадзорными собаками. На Тарской пес напал на девочек 10 и 13 лет. На Челюскинцев жертвой укуса стал шестилетний мальчик. В мэрии сообщили, что из этих районов раньше не поступало заявок на отлов. Однако бригады выехали на места. Проверки начали прокуратура и следственный комитет.