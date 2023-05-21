Прокуратура проводит проверку после нападения собак на трех детей в центре Омска

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
Прокуратура Центрального округа Омска проверит, как органы местного самоуправления соблюдают закон об отлове бездомных животных. Причина — происшествия с пострадавшими детьми.
Днем 20 мая у дома №15 по улице Тарская безнадзорная собака напала на девочек 10 и 13 лет. Одну укусила за ногу, другой — разодрала брюки. В этот же день во дворе дома №83в по улице Челюскинцев собака укусила шестилетнего мальчика.
Специалисты надзорного органу дадут оценку работе должностных лиц органов местного самоуправления и управляющих компаний. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.