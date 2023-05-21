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Прокуратура проводит проверку после нападения собак на трех детей в центре Омска

21 мая 2023, 03:05
Фото: 1MI
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В двух инцидентах пострадали две девочки и мальчик.

Прокуратура Центрального округа Омска проверит, как органы местного самоуправления соблюдают закон об отлове бездомных животных. Причина — происшествия с пострадавшими детьми.

Днем 20 мая у дома №15 по улице Тарская безнадзорная собака напала на девочек 10 и 13 лет. Одну укусила за ногу, другой — разодрала брюки. В этот же день во дворе дома №83в по улице Челюскинцев собака укусила шестилетнего мальчика.

Специалисты надзорного органу дадут оценку работе должностных лиц органов местного самоуправления и управляющих компаний. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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#Прокуратура#Проверка#Нападение#Собаки#Бродячие собаки#Дети#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск
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