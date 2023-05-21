Омичу, потерявшему при пожаре жену и дочь, собрали 176 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Жители Омской области завершили сбор средств земляку, который в пожаре потерял 28-летнюю супругу и семилетнюю дочь. Об этом сообщили в группе «Люди из Сибири». Собрать удалось 176 427 рублей.
Омичи с теплом вспоминают о погибших: «Это наша воспитательница, очень хорошая и дочка — ангелочек. Слов нет, как жалко их». Знакомые женщины говорят, что она была отзывчивым человеком.
Напомним, 19 мая в одном из частных домов поселка Москаленки произошел пожар. От отправления угарным газом женщина и девочка погибли. Следователи начали проверку. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Позже появились фото ночного происшествия. СК озвучил вероятную причину возгорания — короткое замыкание в электросети.