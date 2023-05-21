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Омичу, потерявшему при пожаре жену и дочь, собрали 176 тысяч рублей

21 мая 2023, 08:27
Фото: 1MI
иллюстрация
Жители Москаленского района решили поддержать земляка.

Жители Омской области завершили сбор средств земляку, который в пожаре потерял 28-летнюю супругу и семилетнюю дочь. Об этом сообщили в группе «Люди из Сибири». Собрать удалось 176 427 рублей.

Омичи с теплом вспоминают о погибших: «Это наша воспитательница, очень хорошая и дочка — ангелочек. Слов нет, как жалко их». Знакомые женщины говорят, что она была отзывчивым человеком.

Напомним, 19 мая в одном из частных домов поселка Москаленки произошел пожар. От отправления угарным газом женщина и девочка погибли. Следователи начали проверку. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Позже появились фото ночного происшествия. СК озвучил вероятную причину возгорания — короткое замыкание в электросети.

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#Смерть#Деньги#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Москаленский район
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