«Раньше заявок не поступало». В Омске пытаются отловить собак, напавших на детей

На Челюскинцев специалисты отловили одну собаку, еще трех разогнали местные жители, они мешали работе. Собаки убежали, теперь их ищут. Известно, что родители пострадавшего мальчика не обращались в больницу. С ними пытались связаться для уточнения деталей, но безрезультатно.