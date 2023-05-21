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«Раньше заявок не поступало». В Омске пытаются отловить собак, напавших на детей

21 мая 2023, 05:36
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске пытаются отловить собак, которые напали на трех детей

Бригады отлова выехали на места инцидентов, специалисты пытаются связаться с родителями пострадавших.

В мэрии Омска рассказали подробности происшествий с бездомными собаками. Напомним, 20 мая в центре города псы напали на двух девочек 10 и 13 лет, а также на шестилетнего мальчика.

На места были направлены бригады отлова «Муниципального приюта для животных». «Ранее заявок на отлов с улиц Челюскинцев и Тарской, где произошли инциденты с укусами собак, не поступало», — подчеркнули чиновники.

На Челюскинцев специалисты отловили одну собаку, еще трех разогнали местные жители, они мешали работе. Собаки убежали, теперь их ищут. Известно, что родители пострадавшего мальчика не обращались в больницу. С ними пытались связаться для уточнения деталей, но безрезультатно.

На улице Тарской собака прокусила брюки одной девочке, другой — оставила ссадины и укусы. В службу 112 поступило два обращения. На месте инцидента продолжают работать бригады отлова.

Омичей просят сообщать о случаях нападения агрессивных животных в Единую дежурно-диспетчерскую службу: 78-78-78; а также в приют: 44-67-43.

Прокуратура проводит проверку после нападения собак на трех детей в центре Омска
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#Собаки#Бродячие собаки#Животные#Отлов собак#Мэрия#Общество#Происшествия#Новости#Город#Омск
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