«Раньше заявок не поступало». В Омске пытаются отловить собак, напавших на детей

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В мэрии Омска рассказали подробности происшествий с бездомными собаками. Напомним, 20 мая в центре города псы напали на двух девочек 10 и 13 лет, а также на шестилетнего мальчика.
На места были направлены бригады отлова «Муниципального приюта для животных». «Ранее заявок на отлов с улиц Челюскинцев и Тарской, где произошли инциденты с укусами собак, не поступало», — подчеркнули чиновники.
На Челюскинцев специалисты отловили одну собаку, еще трех разогнали местные жители, они мешали работе. Собаки убежали, теперь их ищут. Известно, что родители пострадавшего мальчика не обращались в больницу. С ними пытались связаться для уточнения деталей, но безрезультатно.
На улице Тарской собака прокусила брюки одной девочке, другой — оставила ссадины и укусы. В службу 112 поступило два обращения. На месте инцидента продолжают работать бригады отлова.
Омичей просят сообщать о случаях нападения агрессивных животных в Единую дежурно-диспетчерскую службу: 78-78-78; а также в приют: 44-67-43.