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В Омске во время капремонта дома в подъезде обвалилась часть стены

21 мая 2023, 11:21
Фото: 1MI
иллюстрация
Участок коммуникаций остался незащищенным.

Жители дома №2 по Космическому проспекту пожаловались на аварийные условия. В здании ведется капитальный ремонт, хотя, по мнению местных, объект пора сносить.

«В этот раз меняют трубы канализации и водоснабжения», — поясняет автор поста в группе «Омск ВК». Из шахты в подъезд обвалилась кирпичная стена, часть коммуникаций теперь открыта. Омичи говорят, ранее в доме проводили ремонт по усилению конструкции.

К публикации приложены фото. Видим трещины на стенах и полуразрушенные кирпичи. Комментариев от ответственных ведомств пока не было. Отметим, указанный дом — панельный, имеет пять этажей и четыре подъезда. Возведен в 1963 году.

Космический проспект, 2Космический проспект, 2
Космический проспект, 2Космический проспект, 2
Космический проспект, 2Космический проспект, 2
Космический проспект, 2Космический проспект, 2
Космический проспект, 2
Фото: скриншот паблика ОмскВК
#Капремонт#Дом#Жалобы#Соцсети#Общество#Город#Новости#Омск
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