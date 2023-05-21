В Омске во время капремонта дома в подъезде обвалилась часть стены

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Жители дома №2 по Космическому проспекту пожаловались на аварийные условия. В здании ведется капитальный ремонт, хотя, по мнению местных, объект пора сносить.
«В этот раз меняют трубы канализации и водоснабжения», — поясняет автор поста в группе «Омск ВК». Из шахты в подъезд обвалилась кирпичная стена, часть коммуникаций теперь открыта. Омичи говорят, ранее в доме проводили ремонт по усилению конструкции.
К публикации приложены фото. Видим трещины на стенах и полуразрушенные кирпичи. Комментариев от ответственных ведомств пока не было. Отметим, указанный дом — панельный, имеет пять этажей и четыре подъезда. Возведен в 1963 году.