Следователи начали проверку после сообщений о нападении собак на детей

Омичам напоминают, если бездомные собаки проявляют агрессию к людям, необходимо подать заявку на отлов в управляющую организацию или КТОС. Безнадзорные животные, по закону, подлежат вакцинации, стерилизации, чипированию и возврату на прежнее место обитания.