Следователи начали проверку после сообщений о нападении собак на детей

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Региональный следственный комитет начал проверку о возможном нарушении закона об ответственном обращении с животными. Поводом послужили сообщения в СМИ об инцидентах 20 мая. Напомним, в Центральном округе Омска бездомные собаки напали на детей.
Представители СК выяснят все детали происшествий, дадут правовую оценку работе ответственных чиновников и сотрудников муниципального приюта. По итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Омичам напоминают, если бездомные собаки проявляют агрессию к людям, необходимо подать заявку на отлов в управляющую организацию или КТОС. Безнадзорные животные, по закону, подлежат вакцинации, стерилизации, чипированию и возврату на прежнее место обитания.