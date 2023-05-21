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Следователи начали проверку после сообщений о нападении собак на детей

21 мая 2023, 06:04
Фото: 1MI
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СК даст оценку работы ответственных лиц.

Региональный следственный комитет начал проверку о возможном нарушении закона об ответственном обращении с животными. Поводом послужили сообщения в СМИ об инцидентах 20 мая. Напомним, в Центральном округе Омска бездомные собаки напали на детей.

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Представители СК выяснят все детали происшествий, дадут правовую оценку работе ответственных чиновников и сотрудников муниципального приюта. По итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Омичам напоминают, если бездомные собаки проявляют агрессию к людям, необходимо подать заявку на отлов в управляющую организацию или КТОС. Безнадзорные животные, по закону, подлежат вакцинации, стерилизации, чипированию и возврату на прежнее место обитания.

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#СУ СКР Омской области#СУ СКР#Проверка#Собаки#Бродячие собаки#Животные#Дети#Происшествия#Город#Общество#Новости#Омск
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