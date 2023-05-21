«Желают доминировать над человечеством». Омичи пожаловались на стаи крыс у дома

При этом Городу55 пояснили, что платить за вывоз отходов на полигон выходит дорого, мол, дешевле сбросить пакеты в кусты. Эту тему мы поднимали ранее. Горожане спорили о проблеме с мусором, многие ссылались на высокую цену за экологичное обращение с отходами.