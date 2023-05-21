«Желают доминировать над человечеством». Омичи пожаловались на стаи крыс у дома

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:44
В редакцию Города55 обратились жители дома №4 корпус 1 по улице Взлетная. Омичи жалуются на крыс во дворе: «Они серые, прожорливые, всеядные, агрессивные, быстрые, упитанные, не спящие и т. д. Они роют норы, заявляя о своем праве на существование с желанием доминировать над человечеством».
Крысы обитают близ санитарной площадки. Как поясняют местные жители, дети бояться выносить мусор, да и родители не разрешают находится возле баков. Горожане емкости под отходы называют «ржавыми ведрами». Омичи, говорят, исправно платят по квитанциям за обращение с ТКО, но услугой не довольны.
Проблему наши подписчики пытались решить, обращались в свою управляющую компанию. Это не принесло результата.
Еще одна жалоба на тему мусора в адрес редакции Города55 касается стихийной свалки на улице Фугенфирова. Между 12-ти и 9-тиэтажными домами, у спуска к Иртышу дорога завалена отходами. Автор жалобы сообщает: «Нельзя не только проехать, но и пройти. Ужас».
Ситуацию омич называет последствием субботников. Напомним, месячник чистоты завершился 7 мая. На Фугенфирова складируют мешки с мусором, растительные и древесные отходы, стройматериалы.
При этом Городу55 пояснили, что платить за вывоз отходов на полигон выходит дорого, мол, дешевле сбросить пакеты в кусты. Эту тему мы поднимали ранее. Горожане спорили о проблеме с мусором, многие ссылались на высокую цену за экологичное обращение с отходами.