«Издевательство над людьми». Омичи встали в огромную пробку на ж/д переезде

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Омичи сообщают о заторе на железнодорожном переезде у поселке Магистральный. «Издевательство над людьми. Стоим около получаса уже, еще, наверное, столько же придется», — говорит автор поста в группе «Омск Live».
К посту приложена видеозапись с места событий. На кадрах: десятки машин, идет грузовой поезд, некоторые водители открыли двери, скорее всего, из-за жаркой погоды. Автомобили даже заезжают на встречную полосу в надежде проехать оперативнее.
Пользователи в комментариях рассказывают, иногда стоять на переездах приходится по несколько часов. Поезда, бывает, едут очень медленно. Большинство горожан сошлись во мнении, что повлиять на подобную ситуацию никак нельзя.