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«Издевательство над людьми». Омичи встали в огромную пробку на ж/д переезде

21 мая 2023, 10:41
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске на ж/д переезде у Магистрального образовался затор

Горожане полагают, что на ситуацию никак не повлиять.

Омичи сообщают о заторе на железнодорожном переезде у поселке Магистральный. «Издевательство над людьми. Стоим около получаса уже, еще, наверное, столько же придется», — говорит автор поста в группе «Омск Live».

К посту приложена видеозапись с места событий. На кадрах: десятки машин, идет грузовой поезд, некоторые водители открыли двери, скорее всего, из-за жаркой погоды. Автомобили даже заезжают на встречную полосу в надежде проехать оперативнее.

затор на ж/д переездезатор на ж/д переезде
затор на ж/д переездезатор на ж/д переезде
затор на ж/д переезде
Фото: скриншот паблика Омск Live

Пользователи в комментариях рассказывают, иногда стоять на переездах приходится по несколько часов. Поезда, бывает, едут очень медленно. Большинство горожан сошлись во мнении, что повлиять на подобную ситуацию никак нельзя.

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#Жалобы#Соцсети#Пробки#Железная дорога#Общество#Новости#Омская область
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