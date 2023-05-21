«Надут еле-еле». Омичка сообщила об опасном батуте, который складывается пополам

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Очевидцы сообщают об опасном развлечении на улице Гашека. Возле рынка там установлен батут.
«Надут еле-еле, могла случиться беда. Две ребенка забрались на башню и батут начал складываться», — пишет автор поста в группе «Ревиззоро Омск». Обеспокоенная женщина снимала происходящее на видео, но, говорит, съемку пришлось прерывать, чтобы побежать за детьми.
Местные сотрудники заверили омичку: батут надут по нормам. Конструкция движется под влиянием ветра. Отметим, на видеозаписи в публикации не запечатлен момент, когда батут складывается пополам.
Напомним, в теплый сезон прошлого года в омских парках произошло сразу несколько происшествий на аттракционах. Были пострадавшие.