«Надут еле-еле». Омичка сообщила об опасном батуте, который складывается пополам

«Надут еле-еле, могла случиться беда. Две ребенка забрались на башню и батут начал складываться», — пишет автор поста в группе «Ревиззоро Омск». Обеспокоенная женщина снимала происходящее на видео, но, говорит, съемку пришлось прерывать, чтобы побежать за детьми.