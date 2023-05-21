Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Изображение материала

«Надут еле-еле». Омичка сообщила об опасном батуте, который складывается пополам

21 мая 2023, 11:44
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи сообщают о детском батуте, который из-за ветра скадывается пополам

Происходящее женщина снимала на видео, но прервалась, чтобы остановить детей.

Очевидцы сообщают об опасном развлечении на улице Гашека. Возле рынка там установлен батут.

«Надут еле-еле, могла случиться беда. Две ребенка забрались на башню и батут начал складываться», — пишет автор поста в группе «Ревиззоро Омск». Обеспокоенная женщина снимала происходящее на видео, но, говорит, съемку пришлось прерывать, чтобы побежать за детьми.

Местные сотрудники заверили омичку: батут надут по нормам. Конструкция движется под влиянием ветра. Отметим, на видеозаписи в публикации не запечатлен момент, когда батут складывается пополам.

батут на Гашекабатут на Гашека
батут на Гашекабатут на Гашека
батут на Гашекабатут на Гашека
батут на Гашека
Фото: скриншот паблика Ревизорро Омск

Напомним, в теплый сезон прошлого года в омских парках произошло сразу несколько происшествий на аттракционах. Были пострадавшие.

В омских парках из-за ветра не будет работать часть аттракционов
Узнать подробнее
В первый день работы в омском парке «Вокруг света» сломался аттракцион «Ураган»
Узнать подробнее
«Самому старому 43 года». Почему в омских парках ломаются аттракционы
Узнать подробнее
Омичка, выпавшая из кресла аттракциона «Вихрь», отказалась от госпитализации
Узнать подробнее
#Омичи#Соцсети#Жалобы#Развлечения#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Стрельба в омском общежитии, коррупционный скандал, нападение собак на детей
Сегодня, 10:59
«Желают доминировать над человечеством». Омичи пожаловались на стаи крыс у дома
Сегодня, 06:41
Прокуратура проводит проверку после нападения собак на трех детей в центре Омска
Сегодня, 03:05
От -7 до +27 градусов. Погода в Омске совершит невероятный температурный скачок
Сегодня, 07:47
Поступившие в омские вузы студенты с высокими баллами ЕГЭ получат до 120 тысяч рублей
Сегодня, 08:57
Год ожидания. Более 140 млн рублей выделили на ремонт дороги к аэропорту Омска
Сегодня, 05:10