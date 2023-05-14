Смертельное ДТП, агрессивные собаки, закрытие «Пиццот». События воскресного Омска

За минувшие сутки произошло сразу несколько крупных аварий. В Омском районе машина съехала в кювет и опрокинулась. В больнице оказались четыре маленьких ребенка и женщина-водитель. В городе при столкновении двух иномарок погиб пассажир, который вышел из авто. Пятеро пострадавших госпитализированы. В Омске «легковушка» столкнулась с трактором на встречной полосе. В больницу увезли двоих.