Смертельное ДТП, агрессивные собаки, закрытие «Пиццот». События воскресного Омска

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За минувшие сутки произошло сразу несколько крупных аварий. В Омском районе машина съехала в кювет и опрокинулась. В больнице оказались четыре маленьких ребенка и женщина-водитель. В городе при столкновении двух иномарок погиб пассажир, который вышел из авто. Пятеро пострадавших госпитализированы. В Омске «легковушка» столкнулась с трактором на встречной полосе. В больницу увезли двоих.
Сегодня авторами множества инфоповодов стали сами омичи. Представляем дайджест новостей по мотивам постов в социальных сетях:
Омская обитель неаполитанской пиццы закрыла филиал на проспекте Мира. Корреспондент Города55 начал выяснять, почему, и узнал, что омичей ждет новый формат заведения — остерия. Подробности: