Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Изображение материала

Смертельное ДТП, агрессивные собаки, закрытие «Пиццот». События воскресного Омска

14 мая 2023, 14:00
Фото: Город55
итоги дня
Новости, которые нельзя пропустить.

ДТП в Омске сегодня

За минувшие сутки произошло сразу несколько крупных аварий. В Омском районе машина съехала в кювет и опрокинулась. В больнице оказались четыре маленьких ребенка и женщина-водитель. В городе при столкновении двух иномарок погиб пассажир, который вышел из авто. Пятеро пострадавших госпитализированы. В Омске «легковушка» столкнулась с трактором на встречной полосе. В больницу увезли двоих.

Соцсети Омск

Сегодня авторами множества инфоповодов стали сами омичи. Представляем дайджест новостей по мотивам постов в социальных сетях:

  • омичи открыли грибной сезон;
  • горожане начали спорить из мусорных проблем и выяснили, кто выбрасывает отходы в кусты;
  • местные жители пожаловались на стаю агрессивных собак в районе «Омскшины»;
  • в одном из домов в центре города внезапно отключили горячую воду;
  • омичи раскритиковали ремонт дороги на Жукова, а мы вспомнили, что обещали горожанам;
  • жители Чкаловска не могут перейти дорогу из-за воды, там затопило проезжую часть;
  • в центре Омска разрушается фасад гостиницы «Россия», с реставрации прошел всего год.

«Пиццот» Омск

Омская обитель неаполитанской пиццы закрыла филиал на проспекте Мира. Корреспондент Города55 начал выяснять, почему, и узнал, что омичей ждет новый формат заведения — остерия. Подробности:

Омская пиццерия «Пиццот» закрыла филиал из-за смены формата заведения
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#ДТП#Соцсети#Ресторан#Происшествия#Город#Общество#Итоги дня#Новости#Омский район
Подпишитесь
Перестрелка на «Зеленом острове», суд над «смотрящим», гейзер в центре Омска
Сегодня, 11:17
Один погиб, пятеро в больнице. В Омске жестко столкнулись две иномарки
Сегодня, 05:23
«Чуть не напали на ребенка». Омичи сообщают о стае агрессивных собак в промзоне
Сегодня, 08:44
«На свалку нельзя, значит в кусты». Омичи спорят из-за мусорных проблем
Сегодня, 07:52
Омская пиццерия «Пиццот» закрыла филиал из-за смены формата заведения
Сегодня, 10:22
Год с реконструкции. В центре Омска разрушается фасад гостиницы «Россия»
Сегодня, 13:35