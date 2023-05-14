«Чуть не напали на ребенка». Омичи сообщают о стае агрессивных собак в промзоне

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Очевидцы сообщают о стае агрессивных собак в районе «Омскшины». Пост-предостережение разместили в группе «ЧП Омск».
«Чуть не напали на ребенка. Бросились за ним, только взрослых испугались», — говорит автор публикации. Он просит администрацию компании принять меры на улице 3-я Молодежная.
Традиционно под постами о животных много комментариев, этот — не исключение. И вновь видим спор между зоозащитниками и противниками бездомных собак. Первые задались вопросом: что ребенок делал в таком месте? Многие сочли публикацию провокацией, поскольку на фото все животные выглядят мирно.
Представители общественной организации «Зоозащитник Омск» прокомментировали ситуацию: «Позвоните в городской отлов и уточните, почему на этой промзоне не ловят собак. Знаете, что ответят? На промзонах ловят только платно! На вопрос, почему собственник территории должен платить за стерилизацию бездомных городских собак, вам внятного ответа не дадут».
Среди пользователей нашлись и местные жители. Говорят, ежедневно проходят мимо места на фото по пути на работу и ни разу не становились жертвами нападения.
Однако другая точка зрения тоже есть. Горожане поясняют, что в районе «Омскшины» много собак, они часто подходят к людям, цепляются за сумки и пакеты, чем доставляют дискомфорт. «В промзоне собаки должны выпускаться только вечером, когда туда вход закрывают и территория берется под охрану», — пояснил осведомленный пользователь.