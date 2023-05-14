«Чуть не напали на ребенка». Омичи сообщают о стае агрессивных собак в промзоне

Однако другая точка зрения тоже есть. Горожане поясняют, что в районе «Омскшины» много собак, они часто подходят к людям, цепляются за сумки и пакеты, чем доставляют дискомфорт. «В промзоне собаки должны выпускаться только вечером, когда туда вход закрывают и территория берется под охрану», — пояснил осведомленный пользователь.