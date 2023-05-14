Напрасные надежды. Омичи раскритиковали ремонт одной из самых загруженных улиц

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Горожане не довольны состоянием тротуаров на улице Жукова. Соответствующий пост опубликован в группе «Аварийный Омск». Автор рассказывает:
«Совсем недавно был ремонт асфальтового полотна и в прошлом году закончили обустройство тротуаров. Обратите внимание на тротуар возле сада юннатов. Как такое можно было принять?».
Омич поясняет, что ливневая канализация не помогает избавиться от луж, пешеходы вынуждены ходить по затопленному участку, да еще и вблизи проезжающих машин. Более того, автор публикации считает, что плитка не выдержит постоянной влажности и в ближайшие годы придет в негодность.
Пользователи в комментариях разделили негодование: «С левой стороны дороги из ливневки фонтанчик во время дождя до 20 см высотой». Горожане возмущены: почему специалисты не определяют должный уровень оборудования ливневой канализации, учитывая наклон дороги. Говорят, аналогичная ситуация на улице Лукашевича.
Известно, что в 2021 году на улице Маршала Жукова дорогу ремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это одна из самых загруженных магистралей. Подрядчиком выступала компания «АРТ РемСтрой». Стоимость работ — 158 миллионов рублей. Объект сдали осенью 2021 года.
Во время активного ремонта мэром Омска была Оксана Фадина. Она в рамках объездов посещала участок. Приводим цитату двухлетней давности: «Наряду с ремонтом дорожного полотна особое внимание нужно уделять вопросам ливневой канализации, и, если она отсутствует, параллельно с подрядными организациями мы будем эту проблему решать и эту функцию обеспечивать, для того, чтобы дорога простояла качественней, а ее эксплуатация была для наших автомобилистов, для наших пешеходов, пользователей общественного транспорта была более комфортной».
Мэрия и сейчас обратила внимание на проблемный участок, вернее на пост омичей. Чиновники прокомментировали недовольства горожан: «Ситуацию комиссия оценит на месте, в рамках гарантийных обязательств будет проведен ремонт». О сроках не сообщается.