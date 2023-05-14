Напрасные надежды. Омичи раскритиковали ремонт одной из самых загруженных улиц

Во время активного ремонта мэром Омска была Оксана Фадина. Она в рамках объездов посещала участок. Приводим цитату двухлетней давности: «Наряду с ремонтом дорожного полотна особое внимание нужно уделять вопросам ливневой канализации, и, если она отсутствует, параллельно с подрядными организациями мы будем эту проблему решать и эту функцию обеспечивать, для того, чтобы дорога простояла качественней, а ее эксплуатация была для наших автомобилистов, для наших пешеходов, пользователей общественного транспорта была более комфортной».

