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Гуляли с котом и открыли сезон. Омичи сообщают о первых грибах

14 мая 2023, 04:09
Фото: 1MI
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Омичи открыли грибной сезон

Урожай не велик, но любители тихой охоты рады и этому.

Омичи сообщают об открытии сезона. За два часа любителям тихой охоты удалось собрать полтора килограмма грибов. О походе в окрестностях Тевриза 11 мая рассказали в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области».

В комментариях под постом пользователи пояснили, урожай — это сморчковая шапочка. Омичи не были впечатлены первыми успехами этого сезона, но порадовались, что грибы пошли.

омичи открыли грибной сезономичи открыли грибной сезон
омичи открыли грибной сезон
Фото: скриншот паблика Грибы. Грибники Омска и Омской области

Еще одна находка — 13 мая. Житель региона поделился, что гулял с котом и случайно обнаружил гриб. Пользователи пришли к выводу, что это шампиньон.

омичи открыли грибной сезономичи открыли грибной сезон
омичи открыли грибной сезон
Фото: скриншот паблика Грибы. Грибники Омска и Омской области

Напомним, ранее мы рассказывали, что Госдума ввела новый закон. Теперь запрещено собирать растения и грибы, которые занесены в Красную книгу России, а также те, что охраняются международными договорами. Нарушителям грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы до четырех лет.

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#Грибы#Соцсети#Общество#Новости#Омская область#Тевризский район
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