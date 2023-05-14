Гуляли с котом и открыли сезон. Омичи сообщают о первых грибах

Напомним, ранее мы рассказывали, что Госдума ввела новый закон. Теперь запрещено собирать растения и грибы, которые занесены в Красную книгу России, а также те, что охраняются международными договорами. Нарушителям грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы до четырех лет.