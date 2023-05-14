Гуляли с котом и открыли сезон. Омичи сообщают о первых грибах

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Омичи сообщают об открытии сезона. За два часа любителям тихой охоты удалось собрать полтора килограмма грибов. О походе в окрестностях Тевриза 11 мая рассказали в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области».
В комментариях под постом пользователи пояснили, урожай — это сморчковая шапочка. Омичи не были впечатлены первыми успехами этого сезона, но порадовались, что грибы пошли.
Еще одна находка — 13 мая. Житель региона поделился, что гулял с котом и случайно обнаружил гриб. Пользователи пришли к выводу, что это шампиньон.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Госдума ввела новый закон. Теперь запрещено собирать растения и грибы, которые занесены в Красную книгу России, а также те, что охраняются международными договорами. Нарушителям грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы до четырех лет.