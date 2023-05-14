Омская пиццерия «Пиццот» закрыла филиал из-за смены формата заведения

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Как стало известно Городу55, точка ресторана «Пиццот» на проспекте Мира, 50 закрылась. Это произошло 10 мая. Со здания в Нефтяниках уже сняли вывеску, а гостей приглашают на другие площадки: на Лермонтова и на Ленина.
«Это наше внутреннее решение», — рассказала нам управляющая рестораном. Сейчас на официальном сайте ресторана точки в Нефтяниках уже нет, а вот в социальных сетях информация пока старая.
Решение о закрытии филиала связано с переформатированием заведения. Если раньше омичи знали «Пиццот» как место с неаполитанской пиццей, то теперь он станет итальянским рестораном — остерией. В новом формате точки откроются 16 мая.
Судьба помещения в Нефтяниках неизвестна. «Пока мы временно приостановили там работу», — пояснила управляющая.
Напомним, проспект Мира стал одной из самых дорогих улиц России, аренда квадратного метра в год там стоит 24 тысячи рублей.