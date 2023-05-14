Омская пиццерия «Пиццот» закрыла филиал из-за смены формата заведения

Как стало известно Городу55, точка ресторана «Пиццот» на проспекте Мира, 50 закрылась. Это произошло 10 мая. Со здания в Нефтяниках уже сняли вывеску, а гостей приглашают на другие площадки: на Лермонтова и на Ленина.