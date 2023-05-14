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Омская пиццерия «Пиццот» закрыла филиал из-за смены формата заведения

14 мая 2023, 10:22
Фото: 1MI
иллюстрация
Пиццерия превратится в остерию.

Как стало известно Городу55, точка ресторана «Пиццот» на проспекте Мира, 50 закрылась. Это произошло 10 мая. Со здания в Нефтяниках уже сняли вывеску, а гостей приглашают на другие площадки: на Лермонтова и на Ленина.

«Это наше внутреннее решение», — рассказала нам управляющая рестораном. Сейчас на официальном сайте ресторана точки в Нефтяниках уже нет, а вот в социальных сетях информация пока старая.

Решение о закрытии филиала связано с переформатированием заведения. Если раньше омичи знали «Пиццот» как место с неаполитанской пиццей, то теперь он станет итальянским рестораном — остерией. В новом формате точки откроются 16 мая.

Судьба помещения в Нефтяниках неизвестна. «Пока мы временно приостановили там работу», — пояснила управляющая.

Напомним, проспект Мира стал одной из самых дорогих улиц России, аренда квадратного метра в год там стоит 24 тысячи рублей.

Омский проспект вошел в пятерку самых дорогих торговых улиц России
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#Ресторан#Общепит#Закрытие#Общество#Город#Экономика#Омск
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