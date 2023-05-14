«Плывем». Омичи из Чкаловска не могут перейти дорогу из-за затопления

Местный житель в комментариях поддержал мнение. Омич рассказывает, что утром 14 мая пройти через дорогу было невозможно, слишком много воды. Другие пользователи не остались в стороне: «Очень неудобно поставили заборы. Далеко теперь остановка». Горожане переживают за то, что будет на улице в период сильных осадков.