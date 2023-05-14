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«Плывем». Омичи из Чкаловска не могут перейти дорогу из-за затопления

14 мая 2023, 13:19
Фото: 1MI
иллюстрация

В омском Чкаловске затопило проезжую часть

Информацию передали дорожным службам.

Жители Чкаловского поселка пожаловались на огромную лужу на проезжей части. Говорят, проблема ежегодная. Даже небольшой дождь приводит к затоплению.

«Как по пешеходному люди должны ходить? На остановке стоять вообще невозможно, нужно подальше. Чкаловск. Плывем», — заявила автор поста в группе «Голос Омска».

остановка Рынокостановка Рынок
остановка Рынокостановка Рынок
остановка Рынок
Фото: скриншот паблика Голос Омска

Местный житель в комментариях поддержал мнение. Омич рассказывает, что утром 14 мая пройти через дорогу было невозможно, слишком много воды. Другие пользователи не остались в стороне: «Очень неудобно поставили заборы. Далеко теперь остановка». Горожане переживают за то, что будет на улице в период сильных осадков.

Аналогичная ситуация, судя по комментариям, складывается на проспекте Комарова, улицах 70 лет Октября и Дмитриева. Напомним, ранее мы рассказывали о проблеме на Жукова:

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Ситуацию в Чкаловске прокомментировала мэрия. Специалисты передали информацию о затоплении в дорожные службы. «Вопрос водоотведения в городе стоит довольно остро. Необходимо строительство новых веток ливневой канализации и серьезная реконструкция имеющихся. Этот вопрос требует огромных затрат и решается постепенно», — заключили чиновники.

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#Жалобы#Соцсети#Омичи#Дороги#Затопление#Общество#Город#Новости#Омск#Мэрия
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