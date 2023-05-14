«Плывем». Омичи из Чкаловска не могут перейти дорогу из-за затопления

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Жители Чкаловского поселка пожаловались на огромную лужу на проезжей части. Говорят, проблема ежегодная. Даже небольшой дождь приводит к затоплению.
«Как по пешеходному люди должны ходить? На остановке стоять вообще невозможно, нужно подальше. Чкаловск. Плывем», — заявила автор поста в группе «Голос Омска».
Местный житель в комментариях поддержал мнение. Омич рассказывает, что утром 14 мая пройти через дорогу было невозможно, слишком много воды. Другие пользователи не остались в стороне: «Очень неудобно поставили заборы. Далеко теперь остановка». Горожане переживают за то, что будет на улице в период сильных осадков.
Аналогичная ситуация, судя по комментариям, складывается на проспекте Комарова, улицах 70 лет Октября и Дмитриева. Напомним, ранее мы рассказывали о проблеме на Жукова:
Ситуацию в Чкаловске прокомментировала мэрия. Специалисты передали информацию о затоплении в дорожные службы. «Вопрос водоотведения в городе стоит довольно остро. Необходимо строительство новых веток ливневой канализации и серьезная реконструкция имеющихся. Этот вопрос требует огромных затрат и решается постепенно», — заключили чиновники.