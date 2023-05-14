Год с реконструкции. В центре Омска разрушается фасад гостиницы «Россия»

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Очевидцы сообщают о разрушении фасада гостиницы «Россия». Адрес: улица Ленина, 18. С уровня третьего этажа отпала часть лепнины и покрытия стены.
«Отваливается довольно крупными кусками. Может быть опасно», — предостерегает автор поста в группе «Омск Live». К публикации приложены фото, на них видны следы разрушений.
Отметим, кирпичное здание имеет три этажа. Это памятник архитектуры. Строение возвели в 1905 году под гостиницу. Позднее там находился Дворец труда, а во времена Великой Отечественной войны — госпиталь. В начале нулевых в здании было два пожара. Объект даже выставили на муниципальные торги.
Собственником с 2011 года является ООО «Юлис». При покупке компания заказала проект реконструкции здания. Вновь гостиница открылась в мае 2022 года. Сейчас там также расположились магазины одежды и обуви.