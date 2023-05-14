Год с реконструкции. В центре Омска разрушается фасад гостиницы «Россия»

Отметим, кирпичное здание имеет три этажа. Это памятник архитектуры. Строение возвели в 1905 году под гостиницу. Позднее там находился Дворец труда, а во времена Великой Отечественной войны — госпиталь. В начале нулевых в здании было два пожара. Объект даже выставили на муниципальные торги.