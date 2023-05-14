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Год с реконструкции. В центре Омска разрушается фасад гостиницы «Россия»

14 мая 2023, 13:35
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омска разрушается фасад архитектурного памятника — гостиницы «Россия»

Горожане предупреждают, что находится рядом может быть опасно.

Очевидцы сообщают о разрушении фасада гостиницы «Россия». Адрес: улица Ленина, 18. С уровня третьего этажа отпала часть лепнины и покрытия стены.

«Отваливается довольно крупными кусками. Может быть опасно», — предостерегает автор поста в группе «Омск Live». К публикации приложены фото, на них видны следы разрушений.

фасад зданияфасад здания
фасад зданияфасад здания
фасад зданияфасад здания
фасад здания
Фото: скриншот паблика Омск Live

Отметим, кирпичное здание имеет три этажа. Это памятник архитектуры. Строение возвели в 1905 году под гостиницу. Позднее там находился Дворец труда, а во времена Великой Отечественной войны — госпиталь. В начале нулевых в здании было два пожара. Объект даже выставили на муниципальные торги.

Собственником с 2011 года является ООО «Юлис». При покупке компания заказала проект реконструкции здания. Вновь гостиница открылась в мае 2022 года. Сейчас там также расположились магазины одежды и обуви.

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#Разрушение#Исторический памятник#Памятник#Омичи#Соцсети#Город#Новости#Омск
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