В Омске «легковушка» опрокинулась после столкновения с трактором

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Региональная Госавтоинспекция сообщает об аварии утром 13 мая. Есть пострадавшие.
67-летний водитель «Lada Granta» двигаясь по улице Светловская, выехал на «встречку» и столкнулся с трактором, за рулем которого находился 48-летний мужчина. От удара «легковушка» опрокинулась.
В результате ДТП водитель-пенсионер и пассажир авто — 28-летний молодой человек — госпитализированы.
Сейчас правоохранители проводят проверку.
Напомним, ранее мы рассказывали о смертельной аварии на улице 10 лет Октября. Пятеро человек оказались в больнице после столкновения двух иномарок.