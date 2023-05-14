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В Омске «легковушка» опрокинулась после столкновения с трактором

14 мая 2023, 05:53
Фото: 1MI
иллюстрация
Двое пострадавших госпитализированы.

Региональная Госавтоинспекция сообщает об аварии утром 13 мая. Есть пострадавшие.

67-летний водитель «Lada Granta» двигаясь по улице Светловская, выехал на «встречку» и столкнулся с трактором, за рулем которого находился 48-летний мужчина. От удара «легковушка» опрокинулась.

В результате ДТП водитель-пенсионер и пассажир авто — 28-летний молодой человек — госпитализированы.

Сейчас правоохранители проводят проверку.

Напомним, ранее мы рассказывали о смертельной аварии на улице 10 лет Октября. Пятеро человек оказались в больнице после столкновения двух иномарок.

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#ДТП#ДТП с пострадавшими#ГИБДД#Полиция#Происшествия#Новости#Омская область#Омск
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