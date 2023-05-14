«На свалку нельзя, значит в кусты». Омичи спорят из-за мусорных проблем

В комментариях пользователи разошлись во мнениях. Одни говорят: «А куда народу выбрасывать мусор? На свалки талонов нет. Все жалуетесь, а вопросом никто не задался. На мусорку нельзя, значит в кусты». Ту же точку зрения отстаивают другие горожане, якобы за складирование крупногабаритного мусора штрафуют, поэтому люди и везут туда, где не видно.