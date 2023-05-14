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«На свалку нельзя, значит в кусты». Омичи спорят из-за мусорных проблем

14 мая 2023, 07:52
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи вновь пожаловались на горы мусора

Мнения расходятся: горожане не понимают, куда девать отходы.

Омичи вновь возмутились ситуации с мусором на территории региона. «Когда уже начнут проверять наличие разрешения у машин, вывозящих мусор, строительные отходы?», — гласит пост в группе «ЧП Омск».

Автор настаивает, что профильным ведомствам необходимо проверять организации, которые складируют отходы за городом. К публикации приложены фото и видео. На кадрах: горы мусора, в том числе покрышки, мешки, строительные материалы, коробки и так далее.

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мусор в Омской областимусор в Омской области
мусор в Омской областимусор в Омской области
мусор в Омской областимусор в Омской области
мусор в Омской области
Фото: скриншот паблика ЧП Омск

В комментариях пользователи разошлись во мнениях. Одни говорят: «А куда народу выбрасывать мусор? На свалки талонов нет. Все жалуетесь, а вопросом никто не задался. На мусорку нельзя, значит в кусты». Ту же точку зрения отстаивают другие горожане, якобы за складирование крупногабаритного мусора штрафуют, поэтому люди и везут туда, где не видно.

«Я занимаюсь грузоперевозками, в том числе вывозом мусора. Когда людям начинаешь объяснять, что за две тысячи никто на свалку его не повезет, так как это стоит дороже, людям неважно, где ты выкинешь мусор, лишь бы увез подешевле», — обосновал свою позицию комментатор, знакомый с ситуацией.

Однако многие омичи выступили против стихийных свалок, мол, нечего вредить общей территории и экологии. Автору поста посоветовали обратиться напрямую в профильные ведомства и прокуратуру. Ранее горожане массово уже жаловались на мусорные проблемы.

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Сегодня, 14 мая, об уборке мусора в городе в своем телеграм-канале рассказал мэр Сергей Шелест. Он представил статистику по вывозу: 61 тонна растительно-древесных отходов, три тонны строительного мусора и 1 139 тонн ТКО.

А вчера, 13 мая, глава города и врио губернатора посетили полигоны твердых коммунальных отходов в Омске, которые сейчас рекультивируют — таковых четыре. В Советском и Центральном округа работа идет с опережением графиков. На ликвидацию опасных объектов региону направлено 6,8 млрд рублей.

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Напомним, месячник чистоты в Омской области завершился ровно неделю назад.

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#Мусор#Соцсети#Жалобы#Омичи#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск#Виталий Хоценко#Сергей шелест
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