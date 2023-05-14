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Один погиб, пятеро в больнице. В Омске жестко столкнулись две иномарки

14 мая 2023, 05:23
Фото: 1MI
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В Омске при столкновении иномарок один человек погиб и пятеро пострадали

Ход полицейской проверки контролирует прокуратура.

Региональная прокуратура взяла на контроль проведение проверки после смертельного ДТП на улице 10 лет Октября. Сообщение об аварии поступило 14 мая в 01:30.

46-летний водитель «Honda» в районе дома №219 не справился с управлением и наехал на «Nissan», тот стоял на обочине встречной полосы. После столкновения «Honda» опрокинулась.

Пассажир «Nissan» скончался, его личность сейчас устанавливается. В момент аварии мужчина находился рядом с автомобилем. Госпитализированы оба водителя, 39-летний пассажир «Honda», а также те, кто находился в салоне «Nissan»: 25-летний мужчина и 39-летняя женщина.

У водителя, который не справился с управлением, позже выявили признаки опьянения. Омич отказался от медосвидетельствования.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту аварии. Результаты и законность решений контролирует надзорный орган.

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