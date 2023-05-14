Один погиб, пятеро в больнице. В Омске жестко столкнулись две иномарки

Пассажир «Nissan» скончался, его личность сейчас устанавливается. В момент аварии мужчина находился рядом с автомобилем. Госпитализированы оба водителя, 39-летний пассажир «Honda», а также те, кто находился в салоне «Nissan»: 25-летний мужчина и 39-летняя женщина.