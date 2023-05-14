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Не единичный случай. В доме в центре Омска внезапно отключили горячую воду

14 мая 2023, 10:56
Фото: 1MI
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В Омске в доме на 10 лет Октября отключили горячую воду

Жители пытались решить проблему самостоятельно, но не вышло.

Омичи сообщают о внезапном отключении горячей воды в доме №219 корпус 1 по улице 10 лет Октября. Жильцы обратили внимание на отсутствие ресурса вечером 13 мая.

«Дом многоквартирный, здесь много маленьких детей, пожилых людей, инвалидов», — описывает ситуацию автор поста в группе «Омск ВК». Обратиться за помощью в управляющую компанию горожане не могут, договор с фирмой расторгли 1 апреля. Рабочего из этой УК видели у дома, но в организации отрицают отключение.

По данным Омск РТС, плановая приостановка горячего водоснабжения по указанному адресу планируется со 2 по 15 августа.

В комментариях под постом местным жителям посоветовали обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу. Откликнулись пользователи с аналогичной проблемой: «На Комкова, 2 уже неделю нет горячей воды. Все никак не могут решить проблему». Для этого адреса плановое отключение предусмотрено с 5 по 18 июля.

В Омске 18 мая отключат холодную воду. Публикуем список адресов
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#Вода#Горячая вода#Отключение воды#Жалобы#Соцсети#Общество#Город#Новости#Омск
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