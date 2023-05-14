Не единичный случай. В доме в центре Омска внезапно отключили горячую воду

«Дом многоквартирный, здесь много маленьких детей, пожилых людей, инвалидов», — описывает ситуацию автор поста в группе «Омск ВК». Обратиться за помощью в управляющую компанию горожане не могут, договор с фирмой расторгли 1 апреля. Рабочего из этой УК видели у дома, но в организации отрицают отключение.