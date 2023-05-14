В Омском районе опрокинулась машина с четырьмя детьми

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Published Сегодня, 03:15
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13 апреля в 18:10 поступило сообщение об аварии с пострадавшими детьми в Омском районе. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.
37-летняя женщина за рулем «Nissan Pulsar» ехала по автодороге Дружино-Мельничное. В районе седьмого километра не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП госпитализировали водителя и пассажиров: 13-летнего и шестилетнего мальчиков, четырехлетнюю и двухлетнюю девочек.
Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы выяснить все детали происшествия.