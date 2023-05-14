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В Омском районе опрокинулась машина с четырьмя детьми

14 мая 2023, 03:15
Фото: 1MI
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Госпитализировано пять человек.

13 апреля в 18:10 поступило сообщение об аварии с пострадавшими детьми в Омском районе. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.

37-летняя женщина за рулем «Nissan Pulsar» ехала по автодороге Дружино-Мельничное. В районе седьмого километра не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП госпитализировали водителя и пассажиров: 13-летнего и шестилетнего мальчиков, четырехлетнюю и двухлетнюю девочек.

Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы выяснить все детали происшествия.

Дошло до уголовного дела. В ДТП на омской трассе пострадала семья с двумя детьми
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#ДТП#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#ГИБДД#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Омский район
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