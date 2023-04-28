Виталий Хоценко переназначил глав трех структур в Омской области

В Омской области в Госжилинспекции, Главном управлении лесного хозяйства и Главном государственно-правовом управлении переназначили руководителей. Соответствующие распоряжения, подписанные врио губернатора Виталием Хоценко, опубликованы 27 апреля на официальном портале правовой информации.