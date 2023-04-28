Виталий Хоценко переназначил глав трех структур в Омской области

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
В Омской области в Госжилинспекции, Главном управлении лесного хозяйства и Главном государственно-правовом управлении переназначили руководителей. Соответствующие распоряжения, подписанные врио губернатора Виталием Хоценко, опубликованы 27 апреля на официальном портале правовой информации.
Так, руководить Госжилинспекцией продолжит Александр Киреев, место начальника Главного управления лесного хозяйства осталось за Сергеем Максимовым, а пост главы государственно-правового управления Омской области за Антоном Банниковым.
Во всех трех распоряжениях говорится, что руководителям ведомств установлен испытательный срок — 3 месяца.
Вчера Виталий Хоценко объявил новых заместителей Председателя Правительства Омской области. Новыми зампредами стали Андрей Шпиленко и Вадим Чеченко.