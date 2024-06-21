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Распоряжение

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2024
Плюс 49 копеек. Омичей предупредили о повышении минимального взноса за капремонт
21 июня, 11:50
Новые затопленные территории. В Омской области снова расширили зону ЧС
6 июня, 05:06
Министром труда Омской области назначили Ирину Варнавскую
Ранее она трудилась на должности замминистра на протяжении 12 лет.
4 июня, 09:58
В Омской области назначили замминистра региональной безопасности
Должность занял Андрей Сухих.
31 мая, 08:49
Омское правительство сообщило сроки строительства аэропорта «Омск-Федоровка»
22 апреля, 10:52
Крохотный участок между двумя жилыми девятиэтажками в Омске хотят отдать под магазин
12 марта, 05:36
Заброшена много лет. В Омске за 12,7 млн продают двухэтажную школу на улице Свободы
12 марта, 04:04
Ольга Ефремова стала директором Омского центра кадастровой оценки
Ефремова заняла пост директора по распоряжению областного минимущества.
23 января, 05:13
Опасные соседи. В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за косуль
5 января, 06:01
2023
В министерстве региональной безопасности назначили заместителя министра
12 декабря 2023, 07:09
«Держу вопрос на личном контроле»: Виталий Хоценко посетил ТЭЦ-5
Губернатор поручил руководству ТЭЦ увеличить мощности. Вопросы отопления — на личном контроле первого лица региона.
10 декабря 2023, 11:48
Два из четырех. В Омской области переназначили заместителей министра образования
С чиновниками заключили контракты сроком на один год.
2 декабря 2023, 11:04
Вместо Колесника. Ольга Степанова стала первым заместителем главы омского минспорта
24 ноября 2023, 12:17
Главу омского антикоррупционного управления наделили новой функцией при проверках
28 августа 2023, 11:34
Лес отстояли. В проект строительства Северного обхода Омска внесли изменения
11 августа 2023, 03:03
В Омской области ввели ЧС из-за аномальной жары
11 июля 2023, 07:54
Дата выборов нового губернатора, проблемы с газом и медаль Бойко. Омск в четверг
8 июня 2023, 14:44
Застройщик микрорайона «Кузьминки» стал заслуженным строителем Омской области
6 июня 2023, 05:12
В Омске продолжили сносить самовольные постройки
30 июня запланирован снос постройки, которую незаконно используют в качестве бани.
5 июня 2023, 12:22
Хоценко заставил членов омского правительства чаще ездить в курируемые районы
Они будут лично поздравлять местных жителей с главными праздниками.
22 мая 2023, 10:19

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