Виталий Хоценко объявил новых заместителей Председателя Правительства Омской области

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Сегодня, 27 апреля, на заседании Правительства Омской области врио губернатора Виталий Хоценко объявил о кадровых назначениях. Новыми зампредами стали Андрей Шпиленко и Вадим Чеченко.
Курировать деятельность представительства Омской области при Правительстве РФ в Москве будет Андрей Шпиленко.
«Помимо хозяйственной работы, основная задача — сделать так, чтобы представительство в Москве стало центром притяжения инвесторов. Нужно сделать так, чтобы инвестиционный климат Омской области был лучший не только в Сибирском федеральном округе, но и одним из лучших в России», — поставил задачу Виталий Хоценко.
А с завтрашнего дня Вадим Чеченков будет назначен на должность зампреда Правительства Омской области, министра финансов Омской области, курирующим деятельность главного управления контрактных закупок Омской области.
Напомним, Вадим Александрович Чеченко — Министр финансов Омской области с 2015 года. Андрей Викторович Шпиленко — госсоветник РФ 2 класса, полковник, офицер запаса, российский эксперт для международного развития ООН. В период с 1993 по 2002 годы служил в Вооруженных силах РФ. С 2011 занимал должность директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. С 2022 года — председатель правления Государственного концерна «Корпорация развития Донбасса».