Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Изображение материала

Виталий Хоценко объявил новых заместителей Председателя Правительства Омской области

27 апреля 2023, 12:59
Фото: Город55
иллюстрация
Новыми зампредами стали Андрей Шпиленко и Вадим Чеченко.

Сегодня, 27 апреля, на заседании Правительства Омской области врио губернатора Виталий Хоценко объявил о кадровых назначениях. Новыми зампредами стали Андрей Шпиленко и Вадим Чеченко.

Андрей ШпиленкоАндрей Шпиленко
Вадим ЧеченкоВадим Чеченко
Андрей Шпиленко
Фото: Правительство Омской области

Курировать деятельность представительства Омской области при Правительстве РФ в Москве будет Андрей Шпиленко.

«Помимо хозяйственной работы, основная задача — сделать так, чтобы представительство в Москве стало центром притяжения инвесторов. Нужно сделать так, чтобы инвестиционный климат Омской области был лучший не только в Сибирском федеральном округе, но и одним из лучших в России», — поставил задачу Виталий Хоценко.

А с завтрашнего дня Вадим Чеченков будет назначен на должность зампреда Правительства Омской области, министра финансов Омской области, курирующим деятельность главного управления контрактных закупок Омской области.

Напомним, Вадим Александрович Чеченко — Министр финансов Омской области с 2015 года. Андрей Викторович Шпиленко — госсоветник РФ 2 класса, полковник, офицер запаса, российский эксперт для международного развития ООН. В период с 1993 по 2002 годы служил в Вооруженных силах РФ. С 2011 занимал должность директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. С 2022 года — председатель правления Государственного концерна «Корпорация развития Донбасса».

Хоценко назначил Ивана Кротта министром образования Омской области
Узнать подробнее
#Назначение#Общество#Город#Виталий Хоценко#Кадровые перестановки#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
В селе в Омской области огонь дотла уничтожил 15 домов с хозпостройками
Сегодня, 11:50
Виталий Хоценко перераспределил обязанности между своими заместителями
Сегодня, 05:42
Омская фирма, связанная с Авдошиными, судилась с депархом из-за строительства дороги
Сегодня, 08:53
«Время салютов еще придет». В Омске отменили праздничный фейерверк на 9 Мая
Сегодня, 08:25
Житель поселка Биофабрика засудил омскую мэрию из-за стройки детсада
Сегодня, 06:05
Замдиректора омского депимущества получил взятку за помещения на Центральном рынке
Вчера, 19:26