Виталий Хоценко объявил новых заместителей Председателя Правительства Омской области

А с завтрашнего дня Вадим Чеченков будет назначен на должность зампреда Правительства Омской области, министра финансов Омской области, курирующим деятельность главного управления контрактных закупок Омской области.



Напомним, Вадим Александрович Чеченко — Министр финансов Омской области с 2015 года. Андрей Викторович Шпиленко — госсоветник РФ 2 класса, полковник, офицер запаса, российский эксперт для международного развития ООН. В период с 1993 по 2002 годы служил в Вооруженных силах РФ. С 2011 занимал должность директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. С 2022 года — председатель правления Государственного концерна «Корпорация развития Донбасса».