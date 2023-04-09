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Published Сегодня, 14:15

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Ночной пожар, громкие жалобы, капремонт гимназии №88. Новости воскресного Омска

9 апреля 2023, 14:15
Фото: 1MI
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Новости, которые нельзя пропустить.

Пожар в Омске сегодня

На территории производственного цеха случился пожар. По неофициальным данным, есть пострадавший. Город55 выяснил подробности:

В Омске на территории производственного цеха случился пожар
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Соцсети Омск

Представляем дайджест новостей, авторы которых — сами омичи:

Ремонт гимназии №88 в Омске

Чиновники мэрии вновь начали искать подрядчика для капремонта проблемной гимназии №88. Это значит, что результат экспертизы положительный — обновление здания целесообразно. Начальная стоимость контракта превысила 160 миллионов рублей. Рассказываем подробнее:

Стартовал поиск подрядчика для капремонта омской гимназии №88 за 163 млн руб
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#Пожары#Соцсети#Ремонт#Происшествия#Общество#Город#Новости#Итоги дня#Омск#Омская область
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