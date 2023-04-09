Ночной пожар, громкие жалобы, капремонт гимназии №88. Новости воскресного Омска

Чиновники мэрии вновь начали искать подрядчика для капремонта проблемной гимназии №88. Это значит, что результат экспертизы положительный — обновление здания целесообразно. Начальная стоимость контракта превысила 160 миллионов рублей. Рассказываем подробнее: