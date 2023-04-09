Ночной пожар, громкие жалобы, капремонт гимназии №88. Новости воскресного Омска

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
На территории производственного цеха случился пожар. По неофициальным данным, есть пострадавший. Город55 выяснил подробности:
Представляем дайджест новостей, авторы которых — сами омичи:
Чиновники мэрии вновь начали искать подрядчика для капремонта проблемной гимназии №88. Это значит, что результат экспертизы положительный — обновление здания целесообразно. Начальная стоимость контракта превысила 160 миллионов рублей. Рассказываем подробнее: