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В Омске на территории производственного цеха случился пожар

9 апреля 2023, 08:31
Фото: 1MI
иллюстрация
По неофициальной информации, есть пострадавший.

Городу55 стали известны подробности пожара 8 апреля. Сообщение о возгорании на Заводской, 11а поступило в 21:46. По указанному адресу находится производственный цех компании «Атлантпрофиль», которая занимается выпуском кровельных материалов.

Огонь охватил вагон-бытовку и стоящий рядом автомобиль. Пожарные разобрали железный вагон на площадь 18 квадратных метров. У машины повреждены оказались задняя дверь и бампер.

К тушению привлекли 11 человек личного состава и две единиц спецтехники. Полная ликвидация пожара зафиксирована в 23:00, сообщили нам в региональном МЧС.

Информация о возгорании впервые появилась в группе «Инцидент Омск». Очевидец снял происходящее на камеру. «Перед тем, как пламя начало взмывать над пеленой облаков, слышали отчетливо серию хлопков», — говорится в посте. Отметим, официальная причина пожара пока устанавливается.

Источнику Города55 стало известно о пострадавшем при возгорании. Незначительные травмы мог получить сторож. Мы обратились в областной минздрав за подтверждением информации. Ответа пока не получили.

#Пожары#ГУ МЧС по Омской области#Происшествия#Город#Новости#Омск
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