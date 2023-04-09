В Омске на территории производственного цеха случился пожар

Информация о возгорании впервые появилась в группе «Инцидент Омск». Очевидец снял происходящее на камеру. «Перед тем, как пламя начало взмывать над пеленой облаков, слышали отчетливо серию хлопков», — говорится в посте. Отметим, официальная причина пожара пока устанавливается.